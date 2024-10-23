Microsoft скаржиться на іранських хакерів, які моніторять сайти, пов’язані із виборами у США

Cotton Sandstorm раніше проводила різні операції, пов'язна з виборами.

Microsoft повідомляє, що іранська хакерська група активно вивчає сайти, пов'язані з виборами в США, а також американські ЗМІ з наближенням до виборів, пише Reuters.

Аналітики кажуть, що ця активність передбачає «підготовку до більш прямих операцій впливу».

Хакери, яких Microsoft називає Cotton Sandstorm, пов'язані з Корпусом вартових ісламської революції. Вони провели розвідку і обмежене зондування декількох «сайтів, пов'язаних із виборами» у низці неназваних штатів, які вагаються з вибором кандидата.

У травні під приціл хакерів потрапило одне інформаційне агентство, тоді зловмисників цікавили його вразливості.

"Cotton Sandstorm нарощуватиме свою активність у міру наближення виборів, враховуючи оперативний темп групи та історію втручання у вибори", - пишуть аналітики.

Місія Ірану при ООН раніше заперечувалаи будь-яку причетність до хакерської діяльності, пов'язаної з виборами у США 2024 року.

Повідомляється, що 2020 року Cotton Sandstorm запустила іншу кібероперацію впливу незадовго до останніх президентських виборів. Видаючи себе за праворадикалів, хакери відправили тисячі листів жителям Флориди, погрожуючи їм «голосуй за Трампа чи ні!».

Угруповання тоді оприлюднило у соціальних мережах відео, нібито від хактивістів, де вони показали, як перевіряють виборчу систему. Хоча ця операція не торкнулася окремих систем голосування, її метою було викликати хаос, замішання та сумніви.

За інформацією Microsoft, після виборів 2020 року Cotton Sandstorm також провела окрему операцію, яка заохочувала насильство щодо посадових осіб виборчих комісій, які заперечували звинувачення у широкомасштабному шахрайстві на виборах.