Ізраїль завдав удару по ліванському портовому місту Тір, яке внесене до списку ЮНЕСКО, пише The Guardian.

Атака відбулася через три години після того, як військові ЦАХАЛу закликали евакуюватися мешканців центральних районів міста.

Reuters повідомляє, що десятки тисяч людей уже покинули Тір за останні тижні, оскільки Ізраїль посилює авіаудари по Лівану. За даними уряду країни, загалом у всій країні було переміщено близько 1,2 мільйона людей. Ізраїль стверджує, що завдає цілеспрямованих ударів про терористичній інфраструктурі “Хезболли”.

Фото: EPA/UPG Удари Ізраїлю по ліванському портовому місту Тір, 23 жовтня 2024 року

Порт зазвичай описується як жвавий хаб, але розпорядження Ізраїлю про евакуацію міста цього тижня вперше охопили його райони ‒ аж до стародавнього замку.

Ліванські ЗМІ продовжують інформувати про масштабні удари Ізраїлю по всій країні, повідомляється про п’ять загиблих у Бінт-Джбейлі, поблизу північного Ізраїлю.