Після місяців репресій проти опонентів Каїса Саїда інавгурували на посаді президента Туніса

Каїс Саїд був інавгурований на посаді президента північноафриканської країни Туніс після репресій проти його опонентів, пише Associated Press.

Cаїда обрали на другий термін після місячних репресій і арештів низки його політичних супротивників. На виборах 66-річний колишній професор права здобув 90,7% голосів.

У своїй інавгураційній промові він закликав до “культурної революції” для боротьби з безробіттям, тероризмом і викоріненням корупції.

Переобрання Саїда 7 жовтня відбулося після бурхливого першого терміну, протягом якого він призупинив роботу парламенту країни, переписав конституцію після Арабської весни та ув’язнив десятки своїх критиків у політиці, ЗМІ, бізнесі та громадянському суспільстві. Політик виправдовував репресії необхідністю боротьби з корупцією та ворогами держави, використовуючи популізм, аби здобути прихильність населення. Тунісці розчаровані напрямком, у якому рухалися його попередники після загальнонаціональних протестів, що призвели до відставки президента Зіна аль-Абідіна Бен Алі у 2011 році.

Саїд пообіцяв націлитися на “злодіїв і зрадників, яким зарплату платять іноземці” і звинуватив “контрреволюційні сили” у перешкоджанні його спробам реанімувати економіку Тунісу протягом першого терміну перебування на посаді.

Хоча Саїд “зобов’язався поважати свободи”, багатьом репортерам не дозволили висвітлювати його присягу. Національний синдикат туніських журналістів у відповідь засудив обмеження у роботі медійників.