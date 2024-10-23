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Після місяців репресій проти опонентів Каїса Саїда інавгурували на посаді президента Туніса

На виборах 66-річний колишній професор права здобув 90,7% голосів.

Після місяців репресій проти опонентів Каїса Саїда інавгурували на посаді президента Туніса
Президент Тунісу Каїс Саїд
Фото: EPA/UPG

Каїс Саїд був інавгурований на посаді президента північноафриканської країни Туніс після репресій проти його опонентів, пише Associated Press.

Cаїда обрали на другий термін після місячних репресій і арештів низки його політичних супротивників. На виборах 66-річний колишній професор права здобув 90,7% голосів.

У своїй інавгураційній промові він закликав до “культурної революції” для боротьби з безробіттям, тероризмом і викоріненням корупції.

Переобрання Саїда 7 жовтня відбулося після бурхливого першого терміну, протягом якого він призупинив роботу парламенту країни, переписав конституцію після Арабської весни та ув’язнив десятки своїх критиків у політиці, ЗМІ, бізнесі та громадянському суспільстві. Політик виправдовував репресії необхідністю боротьби з корупцією та ворогами держави, використовуючи популізм, аби здобути прихильність населення. Тунісці розчаровані напрямком, у якому рухалися його попередники після загальнонаціональних протестів, що призвели до відставки президента Зіна аль-Абідіна Бен Алі у 2011 році.

Саїд пообіцяв націлитися на “злодіїв і зрадників, яким зарплату платять іноземці” і звинуватив “контрреволюційні сили” у перешкоджанні його спробам реанімувати економіку Тунісу протягом першого терміну перебування на посаді.

Хоча Саїд “зобов’язався поважати свободи”, багатьом репортерам не дозволили висвітлювати його присягу. Національний синдикат туніських журналістів у відповідь засудив обмеження у роботі медійників.

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