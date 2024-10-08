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Чинний президент Тунісу виграв вибори з результатом понад 90%

Суди країни загалом позбавили права балотуватися понад 10 кандидатів.

Чинний президент Тунісу виграв вибори з результатом понад 90%
Вибори у Тунісі
Фото: EPA/UPG

Каїс Саїд був переобраний на посаду президента Тунісу. За чинного главу арабської держави у північній Африці віддали голоси 90,7% тих, хто взяв участь у голосуванні.

Як пише The Guardian, політику, якого звинувачують у диктаторському методі правління, простояли усього двоє суперників. Понад десяток інших кандидатів були так чи інакше усунені від участі в перегонах через суди, що лише посилює невдоволення правозахисників.

Громадяни країни продемонстрували слабку зацікавленість у виборах: явка склала лише 27,7%, що є рекордно низьким показником. 

Саїд заявив, що його перемога - це "продовження революції", і він має намір "очистити країну від корупціонерів та зрадників". У 2021 році глава держави розпустив парламент, звільнив прем'єр-міністра та надав собі надзвичайні повноваження. 

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