Чинний президент Тунісу виграв вибори з результатом понад 90%

Каїс Саїд був переобраний на посаду президента Тунісу. За чинного главу арабської держави у північній Африці віддали голоси 90,7% тих, хто взяв участь у голосуванні.

Як пише The Guardian, політику, якого звинувачують у диктаторському методі правління, простояли усього двоє суперників. Понад десяток інших кандидатів були так чи інакше усунені від участі в перегонах через суди, що лише посилює невдоволення правозахисників.

Громадяни країни продемонстрували слабку зацікавленість у виборах: явка склала лише 27,7%, що є рекордно низьким показником.

Саїд заявив, що його перемога - це "продовження революції", і він має намір "очистити країну від корупціонерів та зрадників". У 2021 році глава держави розпустив парламент, звільнив прем'єр-міністра та надав собі надзвичайні повноваження.