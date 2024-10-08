Керівник "Спецтехноекспорту" звернувся до СБУ через оприлюднення журналістами УП даних про закупівлю індійських снарядів
Керівник "Спецтехноекспорту" звернувся до СБУ через оприлюднення журналістами УП даних про закупівлю індійських снарядів
​Що передали Зеленському про Буданова у Білому домі?
​Що передали Зеленському про Буданова у Білому домі?
Спроба знищити Карпати. Як врятувати Свидовець від Коломойського?
Спроба знищити Карпати. Як врятувати Свидовець від Коломойського?
Підозрювана в продажі підробних довідок ухилянтам екснардепка брала участь у конференції про реабілітацію
Підозрювана в продажі підробних довідок ухилянтам екснардепка брала участь у конференції про реабілітацію
Ковтун: «Дівчата писали, що вже почали вчити українську мову, щоб спілкуватися зі мною»
Ковтун: «Дівчата писали, що вже почали вчити українську мову, щоб спілкуватися зі мною»
Вугледар. Трагедія без тріумфу
Вугледар. Трагедія без тріумфу
На Донеччині російський винищувач збив новітній літальний апарат РФ С-70 “Мисливець”
На Донеччині російський винищувач збив новітній літальний апарат РФ С-70 “Мисливець”
На Закарпатті викрили схему, за якою переправили через держкордон ексголову КСУ
На Закарпатті викрили схему, за якою переправили через держкордон ексголову КСУ
У Києві уламки ворожих ракет упали в 4 районах, пошкоджено дах багатоповерхівки і авто (оновлено)
У Києві уламки ворожих ракет упали в 4 районах, пошкоджено дах багатоповерхівки і авто (оновлено)
ГоловнаСвіт

Вірменія хоче підписати мирну угоду з Азербайджаном упродовж місяця

Президент Хачатурян спростував заяви колеги про накопичення зброї.

Вірменія хоче підписати мирну угоду з Азербайджаном упродовж місяця
Президент Вірменії Ваагн Хачатурян
Фото: EPA/UPG

Попри сигнали з Баку щодо відсутності прогресу в перемовинах із Єреваном, у Вірменії сподіваються підписати мирну угоду з Азербайджаном до старту Конференції ООН зі зміни клімату 11 листопада.

Як пише Reuters, такі плани оприлюднив президент Вірменії Ваагн Хачатурян. Він заперечив звинувачення з боку свого колеги Ільхама Алієва у тому, що Єреван саботує мир і накопичує зброю для подальших збройних конфліктів.

За словами глави держави, "якби все залежало від нас, ми б підписали угоду сьогодні, просто зараз". Проте Хачатурян має намір переконати Алієва погодитися на мир із 16 пунктів упродовж наступних чотирьох тижнів. 

Влада президента у Вірменії носить суто церемоніальний характер, проте Хачатурян є соратником прем'єра Нікола Пашиняна, що відповідає за зовнішню політику.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies