Вірменія хоче підписати мирну угоду з Азербайджаном упродовж місяця

Попри сигнали з Баку щодо відсутності прогресу в перемовинах із Єреваном, у Вірменії сподіваються підписати мирну угоду з Азербайджаном до старту Конференції ООН зі зміни клімату 11 листопада.



Як пише Reuters, такі плани оприлюднив президент Вірменії Ваагн Хачатурян. Він заперечив звинувачення з боку свого колеги Ільхама Алієва у тому, що Єреван саботує мир і накопичує зброю для подальших збройних конфліктів.

За словами глави держави, "якби все залежало від нас, ми б підписали угоду сьогодні, просто зараз". Проте Хачатурян має намір переконати Алієва погодитися на мир із 16 пунктів упродовж наступних чотирьох тижнів.

Влада президента у Вірменії носить суто церемоніальний характер, проте Хачатурян є соратником прем'єра Нікола Пашиняна, що відповідає за зовнішню політику.