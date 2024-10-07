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Косово скасовує заборону на ввезення продуктів із Сербії

Поки що заборону скасують на одному з пунктів перетину кордону.

Косово скасовує заборону на ввезення продуктів із Сербії
Прем'єр-міністр Косова Альбін Курті
Фото: EPA/UPG

Уряд Косова зніме заборону на ввезення продуктів із Сербії на одному з пунктів перетину кордону.

Про це повідомляє AP.

Зазначається, що заборона була запроваджена 16 місяців тому для того, щоб запобігти прихованим постачанням зброї для сербських сепаратистів.

Голова уряду Косово Альбін Курті заявив, що прикордонний пункт Мердаре відкриється з посиленим контролем товарів митниками в місці, розташованому лише за 300 метрів від кордону.

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Він додав, що інші п’ять прикордонних пунктів відкриються, коли вони будуть обладнані новими сканерами.

  • Влада частково визнаного Косова у серпні закрила п'ять так званих паралельних органів влади, які працювали із сербською меншістю республіки.
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