Косово скасовує заборону на ввезення продуктів із Сербії

Поки що заборону скасують на одному з пунктів перетину кордону.

Уряд Косова зніме заборону на ввезення продуктів із Сербії на одному з пунктів перетину кордону.

Про це повідомляє AP.

Зазначається, що заборона була запроваджена 16 місяців тому для того, щоб запобігти прихованим постачанням зброї для сербських сепаратистів.

Голова уряду Косово Альбін Курті заявив, що прикордонний пункт Мердаре відкриється з посиленим контролем товарів митниками в місці, розташованому лише за 300 метрів від кордону.

Він додав, що інші п’ять прикордонних пунктів відкриються, коли вони будуть обладнані новими сканерами.