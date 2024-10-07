У Копенгагені поруч з будівлею посольства Ізраїлю пролунав вибух

Правохоронці розслідують інцидент на Римарксвей в столиці Данії.

У ніч на 7 жовтня у столиці Данії Копенгагені поруч з посольством Ізраїлю пролунав новий вибух. Напередодні, 2 жовтня, в ізраїльському посольстві пролунали два вибухи.

Про це повідомили у поліції Копенгагена, пише DR Nyhender.

Поліція Копенгагена заявила, що "судячи з усього, саме потужний гарматний постріл" спровокував потужний вибух на Римарксвей в Хеллерупі.

"Ми проводимо розслідування і, звісно аналізуємо чи може інцидент бути пов'язаний із вибухами в ізраїльському посольств", — зазначають в поліції Копенгагена.

Як зазначають правоохоронці, Римарксвей розташована приблизно в одному кілометрі від посольства, водночас їм не відомо чи живуть у будівлі люди єврейського походження.