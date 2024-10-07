У Росії 72-річного американця засудили до майже 7 років тюрми "за участь в українській теробороні" в Ізюмі

Московський міський суд засудив до 6 років і 10 місяців колонії загального режиму 72-річного громадянина США Стівена Хаббарда, визнавши його винним в участі в бойових діях у лавах ЗСУ як найманця.
Про це повідомляє "Радіо Свобода" з посиланням на росЗМІ.
У термін покарання зарахують час перебування Хаббарда під вартою із розрахунку один день у СІЗО за півтора дня в колонії.
Крім того, в американця нібито вилучили в дохід РФ 142 тисячі 300 гривень.
Кримінальну справу Хаббарда розглянули за два засідання в закритому режимі. Прокуратура вимагала призначити йому сім років колонії суворого режиму. 30 вересня росЗМІ повідомили, що Хаббард на суді визнав свою провину.
За версією слідства, Хаббард із 2014 року жив в Україні. У лютому 2022 року він нібито вступив до лав територіальної оборони міста Ізюм Харківської області, отримуючи як платню близько однієї тисячі доларів. Через місяць він потрапив до російського полону.
Сестра Хаббарда Патриція Фокс раніше розповіла, що її брат працював викладачем англійської мови в різних країнах, у тому числі в Японії, на Кіпрі та в Україні. Вона засумнівалася, що Хаббард міг визнати провину у суді. Фокс охарактеризувала свого брата як "пацифіста», який ніколи не володів зброєю і мав проросійські погляди".
Що ще відомо про громадянина США Хаббарда і навіщо Росія затримує іноземців
- У травні 2022 року, через три місяці після початку повномасштабного вторгнення Росії, Telegram-канали та близькі до російського уряду ЗМІ опублікували відео з чоловіком, який назвався Стефаном Джеймсом Хаббардом. Він заявив, що разом із напарником переїхав до міста Ізюм, де став свідком того, як українські збройні сили "обстрілювали Ізюм у пропагандистських цілях і для створення паніки серед місцевих жителів".
- Було незрозуміло, за яких обставин і де було знято це відео. Пізніше його сестра повідомила, що брат був викрадений в Україні майже три роки тому, і що є два відео, на яких його зв'язаного б'ють російські військові.
- Москву звинувачують у тому, що вона переслідує громадян США, затримуючи їх за сфабрикованими звинуваченнями, щоб потім використовувати для обміну і повернення росіян, засуджених за злочини в США та інших західних країнах.
- Кілька громадян США залишаються за ґратами в Росії після обміну 1 серпня. Тоді Москва погодилася звільнити 16 осіб в обмін на вісьмох росіян, засуджених за злочини, що відбувають тюремні терміни в США і Європі. Серед звільнених Росією були громадяни США – журналістка "Радіо Свобода" Алсу Курмашева, репортер Wall Street Journal Еван Гершкович і колишній морський піхотинець США Пол Вілан.
- У грудні 2022 року зірку баскетболу США Брітни Грінер обміняли на російського торговця зброєю Віктора Бута.
- У 2019 році засуджена в США за шпигунство росіянка Марія Бутіна повернулася в РФ. Бутіну, що перебувала в США за туристичною візою, затримали в липні 2018 року за звинуваченням у змові з метою роботи незареєстрованим іноземним агентом. 26 квітня 2019 року суд засудив її до 18 місяців в'язниці з урахуванням майже дев'яти місяців, які вона провела під вартою в очікуванні вироку. Бутіна уклала угоду зі слідством і визнала, що брала участь у змові проти США, діяла як незареєстрований агент російського уряду і намагалася увійти в довіру до лідерів Національної стрілецької асоціації. Пізніше Бутіній скоротили термін покарання, після чого датою її звільнення стало 25 жовтня 2019 року. Бутіна прилетіли у Москву 26 жовтня. Пізніше вона отримала крісло в Держдумі РФ, а також веде ток-шоу на пропагандистському телебаченні.