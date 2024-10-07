У Росії 72-річного американця засудили до майже 7 років тюрми "за участь в українській теробороні" в Ізюмі

Кримінальну справу Хаббарда розглянули за два засідання в закритому режимі.

Московський міський суд засудив до 6 років і 10 місяців колонії загального режиму 72-річного громадянина США Стівена Хаббарда, визнавши його винним в участі в бойових діях у лавах ЗСУ як найманця.

Про це повідомляє "Радіо Свобода" з посиланням на росЗМІ.

У термін покарання зарахують час перебування Хаббарда під вартою із розрахунку один день у СІЗО за півтора дня в колонії.

Крім того, в американця нібито вилучили в дохід РФ 142 тисячі 300 гривень.

Кримінальну справу Хаббарда розглянули за два засідання в закритому режимі. Прокуратура вимагала призначити йому сім років колонії суворого режиму. 30 вересня росЗМІ повідомили, що Хаббард на суді визнав свою провину.

За версією слідства, Хаббард із 2014 року жив в Україні. У лютому 2022 року він нібито вступив до лав територіальної оборони міста Ізюм Харківської області, отримуючи як платню близько однієї тисячі доларів. Через місяць він потрапив до російського полону.

Сестра Хаббарда Патриція Фокс раніше розповіла, що її брат працював викладачем англійської мови в різних країнах, у тому числі в Японії, на Кіпрі та в Україні. Вона засумнівалася, що Хаббард міг визнати провину у суді. Фокс охарактеризувала свого брата як "пацифіста», який ніколи не володів зброєю і мав проросійські погляди".

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