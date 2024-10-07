На війні загинув зять мовознавиці Ірини Фаріон – Василь Особа
На війні загинув зять мовознавиці Ірини Фаріон – Василь Особа
Ядерне стримування, високоточне озброєння, авіація і танки. Як Захід реагує на загрозу Москви
Ядерне стримування, високоточне озброєння, авіація і танки. Як Захід реагує на загрозу Москви
Стрілянина у центрі Москви — кримінальна драма про майбутнє Росії
Стрілянина у центрі Москви — кримінальна драма про майбутнє Росії
На Донеччині російський винищувач збив новітній літальний апарат РФ С-70 “Мисливець”
На Донеччині російський винищувач збив новітній літальний апарат РФ С-70 “Мисливець”
Литовські митники у потягах знайшли військові вантажі, призначені для армії РФ
Литовські митники у потягах знайшли військові вантажі, призначені для армії РФ
Ковтун: «Дівчата писали, що вже почали вчити українську мову, щоб спілкуватися зі мною»
Ковтун: «Дівчата писали, що вже почали вчити українську мову, щоб спілкуватися зі мною»
​Що передали Зеленському про Буданова у Білому домі?
​Що передали Зеленському про Буданова у Білому домі?
Керівник "Спецтехноекспорту" звернувся до СБУ через оприлюднення журналістами УП даних про закупівлю індійських снарядів
Керівник "Спецтехноекспорту" звернувся до СБУ через оприлюднення журналістами УП даних про закупівлю індійських снарядів
Історик Олексій Сокирко: «Я ніколи не думав, що моя робота над далекими від сучасності проблемами стане настільки актуальною»
Історик Олексій Сокирко: «Я ніколи не думав, що моя робота над далекими від сучасності проблемами стане настільки актуальною»
ГоловнаСвіт

У Росії 72-річного американця засудили до майже 7 років тюрми "за участь в українській теробороні" в Ізюмі

Кримінальну справу Хаббарда розглянули за два засідання в закритому режимі. 

У Росії 72-річного американця засудили до майже 7 років тюрми "за участь в українській теробороні" в Ізюмі
Ілюстративне фото
Фото: depositphoto

Московський міський суд засудив до 6 років і 10 місяців колонії загального режиму 72-річного громадянина США Стівена Хаббарда, визнавши його винним в участі в бойових діях у лавах ЗСУ як найманця.

Про це повідомляє "Радіо Свобода" з посиланням на росЗМІ.

У термін покарання зарахують час перебування Хаббарда під вартою із розрахунку один день у СІЗО за півтора дня в колонії. 

Крім того, в американця нібито вилучили в дохід РФ  142 тисячі 300 гривень. 

Кримінальну справу Хаббарда розглянули за два засідання в закритому режимі. Прокуратура вимагала призначити йому  сім років колонії суворого режиму. 30 вересня росЗМІ повідомили, що Хаббард на суді визнав свою провину.

За версією слідства, Хаббард із 2014 року жив в Україні. У лютому 2022 року він нібито вступив до лав територіальної оборони міста Ізюм Харківської області, отримуючи як платню близько однієї тисячі доларів. Через місяць він потрапив до російського полону.

Сестра Хаббарда Патриція Фокс раніше розповіла, що її брат працював викладачем англійської мови в різних країнах, у тому числі в Японії, на Кіпрі та в Україні. Вона засумнівалася, що Хаббард міг визнати провину у суді. Фокс охарактеризувала свого брата як "пацифіста», який ніколи не володів зброєю і мав проросійські погляди".

Що ще відомо про громадянина США Хаббарда і навіщо Росія затримує іноземців

  • У травні 2022 року, через три місяці після початку повномасштабного вторгнення  Росії, Telegram-канали та близькі до російського уряду ЗМІ опублікували відео з чоловіком, який назвався Стефаном Джеймсом Хаббардом. Він заявив, що разом із напарником переїхав до міста Ізюм, де став свідком того, як українські збройні сили "обстрілювали Ізюм у пропагандистських цілях і для створення паніки серед місцевих жителів".
  • Було незрозуміло, за яких обставин і де було знято це відео. Пізніше його сестра повідомила, що  брат був  викрадений в Україні майже три роки тому, і що є два відео, на яких його зв'язаного б'ють російські військові.
  • Москву звинувачують у тому, що вона переслідує громадян США, затримуючи їх за сфабрикованими звинуваченнями, щоб потім використовувати для обміну і повернення росіян, засуджених за злочини в США та інших західних країнах.
  • Кілька громадян США залишаються за ґратами в Росії після обміну 1 серпня. Тоді Москва погодилася звільнити 16 осіб в обмін на вісьмох росіян, засуджених за злочини, що відбувають тюремні терміни в США і Європі. Серед звільнених Росією були громадяни США – журналістка "Радіо Свобода" Алсу Курмашева, репортер Wall Street Journal Еван Гершкович і колишній морський піхотинець США Пол Вілан.
  • У грудні 2022 року зірку баскетболу США Брітни Грінер обміняли на російського торговця зброєю Віктора Бута. 
  • У 2019 році засуджена в США за шпигунство росіянка Марія Бутіна повернулася в РФ. Бутіну, що перебувала в США за туристичною візою, затримали в липні 2018 року за звинуваченням у змові з метою роботи незареєстрованим іноземним агентом. 26 квітня 2019 року суд засудив її до 18 місяців в'язниці з урахуванням майже дев'яти місяців, які вона провела під вартою в очікуванні вироку.  Бутіна уклала угоду зі слідством і визнала, що брала участь у змові проти США, діяла як незареєстрований агент російського уряду і намагалася увійти в довіру до лідерів Національної стрілецької асоціації. Пізніше  Бутіній скоротили термін покарання, після чого датою її звільнення стало 25 жовтня 2019 року. Бутіна прилетіли у Москву 26 жовтня. Пізніше вона отримала крісло в Держдумі РФ, а також веде ток-шоу на пропагандистському телебаченні.

 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies