За рік США витратили майже $18 млрд на військову допомогу Ізраїлю

Від 1959 року Штати надали Ізраїлю 251,2 мільярда доларів США.

Сполучені Штати витратили щонайменше 17,9 мільярдів доларів на військову допомогу Ізраїлю від 7 жовтня 2023 року.

Про це йдеться у звіті проєкту Costs of War університету Брауна, пише АР.

Ізраїль є найбільшим отримувачем військової допомоги США в історії. Штати надали цій країні 251,2 мільярда доларів США із 1959 року. А 17,9 мільярда доларів, витрачених із 7 жовтня 2023 року є найбільшою військовою допомогою, надісланою Ізраїлю за один рік.

Допомога США з початку війни в Газі включає військове фінансування, продаж зброї, надання озброєння на щонайменше 4,4 мільярда доларів із запасів США та передачу використаного обладнання.

Значну частину переданої у цьому році американської зброї становили боєприпаси: від артилерійських снарядів до високоточних бомб.

Ще до 4 мільярдів доларів США витратили на оновлення ізраїльських систем протиракетної оборони "Залізний купол" і "Праща Давида".

На відміну від публічно задокументованої військової допомоги Сполучених Штатів Україні, неможливо отримати повну інформацію про те, скільки точно озброєння надали США Ізраїлю з 7 жовтня минулого року, тому 17,9 мільярда доларів є "частковою цифрою".

США взяли на себе зобов’язання щорічно надавати Ізраїлю та Єгипту мільярдну військову допомогу від моменту підписання мирного договору у 1979 році, а також згідно із договором, укладеним адміністрацією Обами, яким США надають Ізраїлю щорічно 3,8 мільярда доларів до 2028 року.