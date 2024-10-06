В Ірані скасували всі авіарейси до ранку 7 жовтня

Зазначається, що рейси скасовано "через експлуатаційні обмеження".

Польоти з усіх аеропортів Ірану скасовані з 6 жовтня о 21:00 до 7 жовтня о 6 годині ранку.

Про це повідомило іранське інформаційне агентство Mehr з посиланням на речника Організації цивільної авіації Ірану, передає "Радіо Свобода".

Зазначається, що рейси скасовано "через експлуатаційні обмеження".

Раніше, 2 жовтня, Іран запровадив обмеження на польоти. Це рішення оголошено на тлі різкого загострення ірано-ізраїльського конфлікту.