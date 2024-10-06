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В Ірані скасували всі авіарейси до ранку 7 жовтня

Зазначається, що рейси скасовано "через експлуатаційні обмеження".

В Ірані скасували всі авіарейси до ранку 7 жовтня

Польоти з усіх аеропортів Ірану скасовані з 6 жовтня о 21:00 до 7 жовтня о 6 годині ранку.

Про це повідомило іранське інформаційне агентство Mehr з посиланням на речника Організації цивільної авіації Ірану, передає "Радіо Свобода".

Зазначається, що рейси скасовано "через експлуатаційні обмеження".

Раніше, 2 жовтня, Іран запровадив обмеження на польоти. Це рішення оголошено на тлі різкого загострення ірано-ізраїльського конфлікту.

  • 1 жовтня Іран завдав по Ізраїлю ракетного удару, випустивши на територію країни близько 180 балістичних ракет. У Тегерані заявили, що це відповідь на загибель лідерів угруповань "Хамас"  та "Хезболла". 
  • Ізраїль обіцяв відповісти на іранські удари, при цьому він продовжує завдавати ударів по об’єктах "Хезболли" в Лівані, у тому числі в столиці Бейруті, а також розпочату кілька днів тому наземну військову операцію на півдні цієї країни.
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