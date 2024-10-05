Guardian: Ізраїль “готує відповідь” на обстріл з боку Ірану на річницю терактів ХАМАС 7 жовтня

Атака ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня минулого року стала поштовхом до поточної війни в Газі, яка зараз охопила сусідній Ліван, створивши небезпечну регіональну кризу.

Ізраїльські військові розширюють свої операції на кількох фронтах у річницю терактів 7 жовтня, включаючи планування “значної та серйозної” відплати Ірану за масштабну атаку балістичними ракетами на Ізраїль минулого тижня, пише The Guardian.

Ознаки неминучої помсти Ізраїля Ірану з’явилися після того, як президент Франції Еммануель Макрон закликав до міжнародного ембарго на зброю, доставлену Ізраїлю для використання проти Гази, де, за словами представників тамтешньої влади, більше як 41 000 палестинців було вбито внаслідок атак Ізраїлю протягом року.

“Я думаю, що сьогодні пріоритетом є те, щоб ми повернулися до політичного рішення, щоб ми припинили постачання зброї для боротьби в Газі”, – сказав Макрон телеканалу France Inter, додавши, що Франція не надсилає жодної зброї Ізраїлю.

Макрон зробив свої коментарі, коли Армія оборони Ізраїлю заявила, що великий удар по Ірану неминучий, оскільки Ізраїль у суботу вразив цілі в Лівані, Сирії та Газі.

“ЦАХАЛ [ізраїльська армія] готує відповідь на безпрецедентну та незаконну атаку Ірану на ізраїльських цивільних та Ізраїль”, – сказав військовий чиновник на умовах анонімності, оскільки він не мав права публічно говорити з цього питання.

Президент США Джо Байден застеріг від ударів по нафтових об’єктах Ірану.

Бойові дії відбуваються в той час, коли Ізраїль готується зустріти в понеділок першу річницю нищівної атаки ХАМАС 7 жовтня, яка стала поштовхом до поточної війни в Газі, яка зараз охопила сусідній Ліван, створивши небезпечну регіональну кризу.

Ізраїльські військові заявили в суботу, що вони також наказують евакуюватися палестинським цивільним особам у деяких районах Сектору Газа, включаючи Нусейрат і Бурейдж, де розташовані великі табори внутрішньо переміщених осіб, заявивши, що ЦАХАЛ планує діяти там «великою силою» проти ХАМАС.

Ізраїль також нарощував операції на вихідних у південному Лівані, куди його сухопутні сили увійшли на початку цього тижня.

Зазначимо, що Іран підтримує як ХАМАС, так і “Хезболлу”.