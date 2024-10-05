Макрон закликає припинити поставки Ізраїлю зброї, яка використовується в Газі

Президент Франції Еммануель Макрон запропонував рішення розв'язання війни у Смузі Гази.

Про це повідомляє BFMTV.

“Я думаю, що сьогодні пріоритетом є те, щоб ми повернулися до політичного рішення, щоб ми припинили постачання зброї для ведення бойових дій у Газі”, — заявив Макрон.

Він запевнив, що Франція не постачає Ізраїлю ніякої зброї, яка використовується у тих бойових діях.