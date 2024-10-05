Макрон закликає припинити поставки Ізраїлю зброї, яка використовується в Газі

Президент Франції Еммануель Макрон запропонував рішення розв'язання війни у Смузі Гази.
Про це повідомляє BFMTV.
“Я думаю, що сьогодні пріоритетом є те, щоб ми повернулися до політичного рішення, щоб ми припинили постачання зброї для ведення бойових дій у Газі”, — заявив Макрон.
Він запевнив, що Франція не постачає Ізраїлю ніякої зброї, яка використовується у тих бойових діях.
-
Ізраїль запропонував новий, одноетапний варіант угоди з бойовиками угруповання ХАМАС.
-
Війна Ізраїлю і ХАМАС триває з 7 жовтня минулого року – після того, як терористи вчинили напад на ізраїльську територію. Поки що домовитися про стійке припинення вогню не вдалося.