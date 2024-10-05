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Макрон закликає припинити поставки Ізраїлю зброї, яка використовується в Газі

Еммануель Макрон пропонує повернутися до політичного рішення.

Макрон закликає припинити поставки Ізраїлю зброї, яка використовується в Газі
Президент Франції Еммануель Макрон
Фото: EPA-EFE/GONZALO FUENTES

Президент Франції Еммануель Макрон запропонував рішення розв'язання війни у Смузі Гази.

Про це повідомляє BFMTV.

“Я думаю, що сьогодні пріоритетом є те, щоб ми повернулися до політичного рішення, щоб ми припинили постачання зброї для ведення бойових дій у Газі”, — заявив Макрон.

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Він запевнив, що Франція не постачає Ізраїлю ніякої зброї, яка використовується у тих бойових діях.

  • Ізраїль запропонував новий, одноетапний варіант угоди з бойовиками угруповання ХАМАС.

  • Війна Ізраїлю і ХАМАС триває з 7 жовтня минулого року – після того, як терористи вчинили напад на ізраїльську територію. Поки що домовитися про стійке припинення вогню не вдалося.

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