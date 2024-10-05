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Унаслідок зіткнення з ісламістськими бойовиками загинуло шість пакистанських солдатів

Військові також повідомляють про ліквідацію шістьох бойовиків.

Шестеро пакистанських солдатів, включно з високопоставленим офіцером, загинули вчора ввечері в зіткненні з ісламістськими бойовиками в районі Північний Вазірістан у провінції Хайбер-Пахтунхва.

Про це пише DW з посиланням на пакистанських військових.

Серед загиблих був підполковник Мухаммед Алі Шука, який командував військами під час зіткнення.

Фото: x.com/PakistanFauj

Військові також повідомляють про ліквідацію шістьох бойовиків.

Неспокійний регіон поблизу афганського кордону

Військові не повідомили, до якого угруповання належали ліквідовані бойовики. Однак цей регіон як базу раніше використовували пакистанські таліби, також відомі як “Техрік-і-Талібан Пакистан” або ТТП. Потім їх та інших іноземних бойовиків витіснила пакистанська армія.

ТТП тісно пов'язані з афганськими талібами, які правлять сусіднім Афганістаном після захоплення влади в 2021 році, і, як і вони, прагнуть нав'язати суворий режим ісламського права.

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Захоплення влади в Афганістані додало сміливості TTП, яка останнім часом активізувала свою діяльність. Протягом багатьох років угруповання вбило близько 80 000 пакистанців.

Ісламабад стверджує, що TTП тепер використовує сусідній Афганістан як базу, і каже, що керівна адміністрація Талібану надає притулок групі поблизу кордону.

  • У вересні постійний представник Пакистану в Організації Об’єднаних Націй Мунір Акрам попередив Раду Безпеки, що TTP незабаром може стати “вістрям глобальних терористичних цілей”, об’єднавшись із такими групами, як Аль-Каїда.
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