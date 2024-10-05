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Експрезидент США Обама долучиться до передвиборчої кампанії Гарріс

Обама агітуватиме за кандидатку на пост президента у ключових штатах. 

Експрезидент США Обама долучиться до передвиборчої кампанії Гарріс
Барак Обама на Даунінґ-стріт
Фото: The Guardian

Колишній президент США  Барак Обама планує долучитися до передвиборчої кампанії кандидатки на пост президента Камали Гарріс  і відвідати ключові "нестабільні" штати.

Про це пише АР та CBS News. 

Наступного четверга, 10 жовтня, Обама проведе свій перший захід у Піттсбурзі, штат Пенсильванія. Це стане початком його турне штатами, які, як очікується, вирішуватимуть хід виборів. Сама Гарріс відвідувала Пенсільванію понад 13 разів у 2024 році та сім разів з моменту висунення своєї кандидатури на пост президента. 

Планується,що Обама подорожуватиме країною протягом  27 днів перед виборами. 

Колишній президент і Гарріс дружать близько 20 років, відколи Обама балотувався в Сенат. Гарріс була однією із перших, хто підтримав кандидатуру Обами на пост президента 2008 року. 

Обама офіційно підтримав її лише через кілька днів після того, як президент Байден вийшов з перегонів. 

Колишній очільник США пообіцяв зробити все можливе, щоб допомогти Гарріс  перемогти колишнього президента Дональда Трампа. 

Гарріс і Обама ще не з’являлися  разом у під час агітації, і поки невідомо, чи виступатимуть вони разом до дня виборів.

Останнє опитування CBS News показує, що президентська Гарріс випереджає Трампа на чотири пункти в національному масштабі: 52% проти 48% серед вірогідних виборців і з невеликою перевагою 51% проти 49% у "нестабільних" штатах.

Наприкінці вересня опитування показували, що віце-президентка США, демократка Камала Гарріс і колишній президент, республіканець Дональд Трамп практично зрівняли свої шанси у “хитких” штатах Мічиган і Вісконсін.

 

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