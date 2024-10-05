Експрезидент США Обама долучиться до передвиборчої кампанії Гарріс

Обама агітуватиме за кандидатку на пост президента у ключових штатах.

Колишній президент США Барак Обама планує долучитися до передвиборчої кампанії кандидатки на пост президента Камали Гарріс і відвідати ключові "нестабільні" штати.

Про це пише АР та CBS News.

Наступного четверга, 10 жовтня, Обама проведе свій перший захід у Піттсбурзі, штат Пенсильванія. Це стане початком його турне штатами, які, як очікується, вирішуватимуть хід виборів. Сама Гарріс відвідувала Пенсільванію понад 13 разів у 2024 році та сім разів з моменту висунення своєї кандидатури на пост президента.

Планується,що Обама подорожуватиме країною протягом 27 днів перед виборами.

Колишній президент і Гарріс дружать близько 20 років, відколи Обама балотувався в Сенат. Гарріс була однією із перших, хто підтримав кандидатуру Обами на пост президента 2008 року.

Обама офіційно підтримав її лише через кілька днів після того, як президент Байден вийшов з перегонів.

Колишній очільник США пообіцяв зробити все можливе, щоб допомогти Гарріс перемогти колишнього президента Дональда Трампа.

Гарріс і Обама ще не з’являлися разом у під час агітації, і поки невідомо, чи виступатимуть вони разом до дня виборів.

Останнє опитування CBS News показує, що президентська Гарріс випереджає Трампа на чотири пункти в національному масштабі: 52% проти 48% серед вірогідних виборців і з невеликою перевагою 51% проти 49% у "нестабільних" штатах.

Наприкінці вересня опитування показували, що віце-президентка США, демократка Камала Гарріс і колишній президент, республіканець Дональд Трамп практично зрівняли свої шанси у “хитких” штатах Мічиган і Вісконсін.