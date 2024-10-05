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Суперник Мадуро на виборах збирається повернутися до Венесуели

Едмундо Гонзалес переконаний, що він є обраним президентом.

Суперник Мадуро на виборах збирається повернутися до Венесуели
Едмундо Гонзалес
Фото: EPA/UPG

Лідер венесуельської опозиції Едмундо Гонзалес, який, відповідно до незалежних підрахунків голосів, здобув перемогу на виборах президента країни, має намір повернутися на батьківщину, щоб "розпочати діяльність на новій посаді".

Як пише Reuters, про свої плани політик заявив під час заходу в Іспанії, де перебуває після втечі з Венесуели. Гонзалес був змушений залишити країну через переслідування з боку режиму чинного президента Ніколаса Мадуро, якого виборчий комітет оголосив переможцем виборів - демократичні держави не визнають це рішення.

Гонзалес переконує, що приїде додому, "коли ми відновимо народовладдя", але не пізніше 10 січня, коли формально починається новий президентський термін. Проте опозиціонер не пояснив, яким чином він та його однодумці збираються переконати режим Мадуро відмовитися від своїх претензій на продовження перебування при владі.

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