Албанська опозиція спалила парламентські крісла через арешт колеги

Опозиційна албанська Демократична партія влаштувала вельми своєрідний протест через засудження свого депутата до однорічного ув'язнення. Парламентарі винесли з будівлі законодавчого органу дерев'яні крісла і підпалили їх.

Як пише Reuters, охоронці швидко впоралися із пожежею, ніхто не постраждав. Спікерка парламенту Еліза Спіропалі, яка представляє керівну Соціалістичну партію, звинуватила опозицію у "неповазі до громадян".

Демократи вимагають звільнити Ервіна Саліанджі, якого визнали винним у "неправдивому свідченні" проти колишнього міністра внутрішніх справ Албанії. Цю справу сам Саліанджі називає політично мотивованою.

7 жовтня опозиція скликає у столиці Тірані великий мітинг проти чинної влади.