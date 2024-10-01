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Албанська опозиція спалила парламентські крісла через арешт колеги

Демократична партія скликає в столиці країни масштабний мітинг.

Албанська опозиція спалила парламентські крісла через арешт колеги
Пожежа біля парламенту Албанії

Опозиційна албанська Демократична партія влаштувала вельми своєрідний протест через засудження свого депутата до однорічного ув'язнення. Парламентарі винесли з будівлі законодавчого органу дерев'яні крісла і підпалили їх.

Як пише Reuters, охоронці швидко впоралися із пожежею, ніхто не постраждав. Спікерка парламенту Еліза Спіропалі, яка представляє керівну Соціалістичну партію, звинуватила опозицію у "неповазі до громадян".

Демократи вимагають звільнити Ервіна Саліанджі, якого визнали винним у "неправдивому свідченні" проти колишнього міністра внутрішніх справ Албанії. Цю справу сам Саліанджі називає політично мотивованою. 

7 жовтня опозиція скликає у столиці Тірані великий мітинг проти чинної влади. 

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