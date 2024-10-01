​Комітет Ради рекомендував прийняти законопроєкт про підвищення податків: військовий збір зросте з 1,5% до 5%
​Комітет Ради рекомендував прийняти законопроєкт про підвищення податків: військовий збір зросте з 1,5% до 5%
Епіцентр відкрив свій перший ТРЦ в Чабанах
Новини компанійЕпіцентр відкрив свій перший ТРЦ в Чабанах
​Що передали Зеленському про Буданова у Білому домі?
​Що передали Зеленському про Буданова у Білому домі?
Зеленський прокоментував вимогу спікера Палати представників США звільнити посла Маркарову
Зеленський прокоментував вимогу спікера Палати представників США звільнити посла Маркарову
Велика рукавичка: як живе Охматдит через майже три місяці після атаки й коли почнуть відбудову
Велика рукавичка: як живе Охматдит через майже три місяці після атаки й коли почнуть відбудову
Сергій Марченко: «Підвищення податків — вимушений крок, щоб вижити»
Сергій Марченко: «Підвищення податків — вимушений крок, щоб вижити»
Бригада “Кара-Даг” знищила бронетанкову колону і взяла в полон окупантів
Бригада “Кара-Даг” знищила бронетанкову колону і взяла в полон окупантів
В Україні погіршилася якість повітря через пил із Росії
В Україні погіршилася якість повітря через пил із Росії
У Курській області РФ загинув командир спецназу, тренер із рукопашного бою Євген Лемешенко
У Курській області РФ загинув командир спецназу, тренер із рукопашного бою Євген Лемешенко
ГоловнаСвіт

Борис Джонсон у мемуарах назвав причину смерті королеви Єлизавети ІІ

Зазвичай інформацію про стан здоров'я монарха у британській політиці оприлюднювати не прийнято. 

Борис Джонсон у мемуарах назвав причину смерті королеви Єлизавети ІІ
Борис Джонсон та Єлизавета ІІ
Фото: twitter.com/RoyalFamily

Експрем'єр-міністр Сполученого Королівства Борис Джонсон у своїх мемуарах порушив одне з табу британської політики, повідомивши про ймовірну причину смерті Єлизавети ІІ.

Як пише видання Politico, колишній очільник уряду заявив на сторінках своєї книги, що Її Величність мала певну форму раку кісток. Цей діагноз королева отримала принаймні за кілька років до смерті. 

За словами Джонсона, влітку 2022 року Єлизавета під час зустрічей з ним "виглядала більш блідою та згорбленою та мала темні плями на руках, ймовірно, від ін'єкцій". Попри розуміння, що життя добігає завершення, королева "все ще могла осяяти нас посмішкою, яка підіймала настрій" та "була рішуче налаштована виконати свій останній обов'язок", який полягав у передачі влади від Джонсона до його наступниці Ліз Трасс

Здоров'я монарха є однією з тем, яка практично ніколи не фігурує у британській політиці. Офіційно причиною смерті Єлизавети ІІ у 2022 році Букінгемський палац назвав поважний вік. Королеві було 96 років. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies