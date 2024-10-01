Борис Джонсон у мемуарах назвав причину смерті королеви Єлизавети ІІ

Зазвичай інформацію про стан здоров'я монарха у британській політиці оприлюднювати не прийнято.

Експрем'єр-міністр Сполученого Королівства Борис Джонсон у своїх мемуарах порушив одне з табу британської політики, повідомивши про ймовірну причину смерті Єлизавети ІІ.

Як пише видання Politico, колишній очільник уряду заявив на сторінках своєї книги, що Її Величність мала певну форму раку кісток. Цей діагноз королева отримала принаймні за кілька років до смерті.

За словами Джонсона, влітку 2022 року Єлизавета під час зустрічей з ним "виглядала більш блідою та згорбленою та мала темні плями на руках, ймовірно, від ін'єкцій". Попри розуміння, що життя добігає завершення, королева "все ще могла осяяти нас посмішкою, яка підіймала настрій" та "була рішуче налаштована виконати свій останній обов'язок", який полягав у передачі влади від Джонсона до його наступниці Ліз Трасс.

Здоров'я монарха є однією з тем, яка практично ніколи не фігурує у британській політиці. Офіційно причиною смерті Єлизавети ІІ у 2022 році Букінгемський палац назвав поважний вік. Королеві було 96 років.