Підозрюваний у другому замаху на Трампа не визнав у суді провину

Раян Раут перебуває за ґратами без права на внесення застави.

В американській Флориді розпочалося слухання справи щодо обвинувачення 58-річного Раяна Раута у спробі здійснення замаху на життя кандидата у президенти США Дональда Трампа.

Як пише ABC News, під час короткого засідання, на якому підсудний перебував у залі заледве 5 хвилин, його адвокати виголосили заяву про невизнання їхнім підзахисним своєї провини.

Наразі проти Раута порушено п'ять кримінальних справ. Дві з них стосуються незаконного зберігання зброї, а ще три - прямий наслідок інциденту, що стався поблизу гольф-клубу Дональда Трампа 15 вересня. Тоді, за версією слідства, чоловік влаштував стрілянину і мав план вбити політика. Трамп не постраждав.

Раут, якого преса назвала великим прихильником американської допомоги Україні, перебуває під вартою без права на внесення застави.