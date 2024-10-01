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Підозрюваний у другому замаху на Трампа не визнав у суді провину

Раян Раут перебуває за ґратами без права на внесення застави.

Підозрюваний у другому замаху на Трампа не визнав у суді провину
Суд над Раяном Раутом
Фото: ABC News

В американській Флориді розпочалося слухання справи щодо обвинувачення 58-річного Раяна Раута у спробі здійснення замаху на життя кандидата у президенти США Дональда Трампа.

Як пише ABC News, під час короткого засідання, на якому підсудний перебував у залі заледве 5 хвилин, його адвокати виголосили заяву про невизнання їхнім підзахисним своєї провини. 

Наразі проти Раута порушено п'ять кримінальних справ. Дві з них стосуються незаконного зберігання зброї, а ще три - прямий наслідок інциденту, що стався поблизу гольф-клубу Дональда Трампа 15 вересня. Тоді, за версією слідства, чоловік влаштував стрілянину і мав план вбити політика. Трамп не постраждав.

Раут, якого преса назвала великим прихильником американської допомоги Україні, перебуває під вартою без права на внесення застави. 

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