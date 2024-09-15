Біля Трампа сталася перестрілка, коли він був у гольф-клубі у Флориді

Кандидат у президенти США не був ціллю.

Біля кандидата у президенти США Дональда Трампа сталася стрілянина в той момент, коли був у гольф-клубі Trump International Golf Club у Вест-Палм-Біч (Флорида), пише New York Post.

За даними джерел видання правоохоронних органах, на перестрілку відреагувала Секретна служба.

"Президент Трамп у безпеці після пострілів у його районі. На даний момент ніяких подробиць немає", - заявив представник передвиборчої кампанії Трампа Стівен Чунг.

У правоохоронних органах повідомили, що стрільці цілилися не у Трампа, а один в одного. Перестрілка відбувалася за межами клубу у районі, який відомий високим рівнем злочинності.

Секретна служба повідомила, що співпрацює з офісом шерифа округу, аби розслідувати інцидент, передає CNN.

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