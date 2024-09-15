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Біля Трампа сталася перестрілка, коли він був у гольф-клубі у Флориді

Кандидат у президенти США не був ціллю.

Біля Трампа сталася перестрілка, коли він був у гольф-клубі у Флориді
Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

Біля кандидата у президенти США Дональда Трампа сталася стрілянина в той момент, коли був у гольф-клубі Trump International Golf Club у Вест-Палм-Біч (Флорида), пише New York Post.

За даними джерел видання правоохоронних органах, на перестрілку відреагувала Секретна служба.

"Президент Трамп у безпеці після пострілів у його районі. На даний момент ніяких подробиць немає", - заявив представник передвиборчої кампанії Трампа Стівен Чунг.

У правоохоронних органах повідомили, що стрільці цілилися не у Трампа, а один в одного. Перестрілка відбувалася за межами клубу у районі, який відомий високим рівнем злочинності.

Секретна служба повідомила, що співпрацює з офісом шерифа округу, аби розслідувати інцидент, передає CNN.

Замах на Дональда Трампа у липні в Пенсільванії

  • 13 липня цього року в кандидата у президенти США Трампа стріляли під час передвиборчого мітингу в місті Батлер у штаті Пенсільванія. Секретна служба спішно вивела Трампа зі сцени та евакуювала з мітингу. Політика оглянули у місцевій лікарні, його життю нічого не загрожує.
  • Стрілянину розслідують як замах на вбивство. Розслідування очолює ФБР, проте до нього долучаться й інші відомства. Інформації про мотиви нападника поки немає.
  • Світові лідери засудили інцидент. Відреагував і Володимир Зеленський.
  • Наразі очільницю Секретної служби США Кімберлі Чітл викликали на слухання у Конгрес.
  • Тим часом в автомобілі підозрюваного у замаху на експрезидента США Дональда Трампа знайшли матеріали для виготовлення вибухівки.
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