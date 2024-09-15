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Україну відвідала делегація зі США, зокрема, прибула низка конгресменів

Із представниками ОПУ, Міноборони і депутатами говорили про війну і відновлення нашої держави.

Україну відвідала делегація зі США, зокрема, прибула низка конгресменів
зустріч делегації зі США із представниками Офісу Президента, Міноборони і депутатами
Фото: ОПУ

Україну відвідала американська делегація, до складу якої увійшли, зокрема, конгресмени.

Як ідеться на сайті Президента України, серед гостей - члени Палати представників Джим Коста, Джиммі Панетта, Салюд Карбахаль (Демократична партія) та Дон Бейкон (Республіканська партія), сенатор-республіканець від штату Огайо (2011-2023) Роб Портман, кандидат у конгресмени від Республіканської партії на виборах 2024 року Трой Даунінг, кандидат у конгресмени від Демократичної партії на виборах 2024 року Герберт Коневей, постійний представник США при НАТО (2013-2017) Дуглас Лют, співзасновник та виконавчий директор організації With Honor Рей Беркотт.

Делегація зустрілася із керівником ОПУ Андрієм Єрмаком і його заступником Віктором Микитою, міністром оборони Рустемом Умєровим і депутатами Давидом Арахамією, Олександрою Устіновою та Іваном Крульком.

Сторони обговорили майбутню зустріч Володимира Зеленського і Джозефа Байдена та план перемоги від України. Також ішлося про посилення співпраці між регіонами нашої держави і штатами США.

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