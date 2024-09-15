Зеленський розповів CNN, про що він говорив з Трампом

Президент Володимир Зеленський розповів в інтерв'ю CNN про подробиці своєї телефонної розмови з кандидатом у президенту від Республіканської партії Дональдом Трампом, яка відбулася у липні цього року.

Про це повідомляє "Голос Америки".

У розмові з ведучим CNN Фарідом Закарією Зеленський докладніше розповів про свої мирний план та про подробиці телефонної розмови з Трампом. Телеканал повідомив, що повне інтерв'ю буде опубліковане пізніше.

У липні інтерв’ю ВВС Зеленський говорив, що готовий працювати з будь-ким, хто буде при владі в США. Він додав, що з Трампом у разі його переобрання президентом США "буде важка робота, але ми працьовиті".

Зеленський також розповів, що планує цього місяця представити план перемоги президенту США Джо Байдену, а також кандидатам на цю посаду Камалі Гарріс і Трампу.

"Ми поважаємо вибір американського народу і розуміємо, що президентом може стати як Камала Гарріс, так і Дональд Трамп. Це залежить від вибору американців. Тому я абсолютно відкрито сказав, що план перемоги, а у більшості своїй він залежить від підтримки США, від підтримки президента, і тому я буду комунікувати з президентом Сполучених Штатів. Але я його буду цей план комунікувати також з Камалою Гарріс та Дональдом Трампом", – сказав Зеленський.

Днями напарник Трампа, кандидат у віцепрезиденти від Республіканської партії Джей Ді Венс розповів, що, на його думку, війна Росії проти України може завершитись так, що "теперішня лінія демаркації між Росією та Україною стане чимось на кшталт демілітаризованої зони". Демілітаризована зона має бути укріплена, щоб "росіяни не вдерлись знову", сказав Венс. При цьому, на його думку, Україна муситиме зберігати нейтралітет, не приєднуючись до НАТО.

"Політика Дональда Трампа – бути сильним, але і розумним. Вести переговори", – підсумував Венс.