Зеленський підтвердив намір цього місяця презентувати в США план перемоги України

Першим про нього дізнається Джо Байден – це йому пообіцяв президент України.

Президент Володимир Зеленський цього місяця здійснить візит до США, де зустрінеться з американським колегою Джо Байденом.

Зеленський презентує Байдену стратегічний план перемоги. Про це він сказав у межах конференції YES, що проходить у Києві.

За його словами, цей план не містить багато пунктів, але він має зробити Україну сильнішою та підштовхнути Володимира Путіна до завершення війни.

У цьому плані викладені потреби, яких поки що Україна не має.

"Це дуже ясний і зрозумілий план", – вважає український президент.

Після Джо Байдена, який буде першим, хто ознайомиться з цими пропозиціями, план передадуть кандидатам у президенти від обох партій. Після цього його можуть представити Конгресу США.

Стосовно зустрічі під час візиту до США з республіканцем Дональдом Трампом, Зеленський сказав, що готовий комунікувати з ним будь-яким способом, зокрема телефоном.