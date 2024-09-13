Зеленський підтвердив намір цього місяця презентувати в США план перемоги України

Президент Володимир Зеленський цього місяця здійснить візит до США, де зустрінеться з американським колегою Джо Байденом.
Зеленський презентує Байдену стратегічний план перемоги. Про це він сказав у межах конференції YES, що проходить у Києві.
За його словами, цей план не містить багато пунктів, але він має зробити Україну сильнішою та підштовхнути Володимира Путіна до завершення війни.
У цьому плані викладені потреби, яких поки що Україна не має.
"Це дуже ясний і зрозумілий план", – вважає український президент.
Після Джо Байдена, який буде першим, хто ознайомиться з цими пропозиціями, план передадуть кандидатам у президенти від обох партій. Після цього його можуть представити Конгресу США.
Стосовно зустрічі під час візиту до США з республіканцем Дональдом Трампом, Зеленський сказав, що готовий комунікувати з ним будь-яким способом, зокрема телефоном.
- Уперше про наявність плану перемоги України, який презентують американському президенту, Володимир Зеленський розповів у серпні. Він сказав, що цей план також представить обом кандидатам – Дональду Трампу і Камалі Гарріс. Одним з пунктів плану є Курська операція. Ці пропозиції залежать від того, чи нададуть США та інші союзники необхідну для їх реалізації підтримку. Комунікація щодо цього плану вже почалася.
- Український президент вважає, що план матиме психологічний і політичний ефект та спонукатиме Путіна задуматися про мир.