Перевестися в іншу бригаду: запит є, можливостей мало. Як це працює там, де працює, і чому має бути поширеним
Перевестися в іншу бригаду: запит є, можливостей мало. Як це працює там, де працює, і чому має бути поширеним
Нардепа звинуватили у побитті в центрі Києва
Нардепа звинуватили у побитті в центрі Києва
«Жодної медичної допомоги мені не надавали. Поліцейські теж ставилися до мене, як до нетверезого»
«Жодної медичної допомоги мені не надавали. Поліцейські теж ставилися до мене, як до нетверезого»
Київ має аварійні джерела забезпечення водою, створені після Чорнобильської катастрофи. Але їхня доля зараз невідома
Київ має аварійні джерела забезпечення водою, створені після Чорнобильської катастрофи. Але їхня доля зараз невідома
Синєгубов: ситуація на Харківщині важка
Синєгубов: ситуація на Харківщині важка
Зеленський: Путін готовий на "дипломатичне" закінчення війни за умови втрати Україною 30% території
Зеленський: Путін готовий на "дипломатичне" закінчення війни за умови втрати Україною 30% території
Уряд найближчим часом запровадить бронювання за принципом «воюй або працюй», — Шмигаль
Уряд найближчим часом запровадить бронювання за принципом «воюй або працюй», — Шмигаль
Росія обстріляла Харків авіабомбами. Серед поранених є дитина (оновлення)
Росія обстріляла Харків авіабомбами. Серед поранених є дитина (оновлення)
У Запоріжжі ІТ-фахівець облаштував у власній квартирі "спостережний пост" для РФ
У Запоріжжі ІТ-фахівець облаштував у власній квартирі "спостережний пост" для РФ
ГоловнаСвіт

Росія висилає шістьох британських дипломатів, звинувативши їх у “шпигунстві та диверсійній діяльності”

Департамент міністерства закордонних справ Британії "отримав завдання із забезпеченням стратегічної поразки Росії у війні проти України", заявили у ФСБ.

Росія висилає шістьох британських дипломатів, звинувативши їх у “шпигунстві та диверсійній діяльності”
Фото: belnovosti.by

Федеральна служба безпеки Росії позбавила акредитації шістьох британських дипломатів у Москві, дії яких, на її думку, “містили ознаки шпигунської та диверсійної діяльності”.

Про це пише Reuters з посиланням на відомство.

У ФСБ заявили про наявність документів, які свідчать про те, що департамент міністерства закордонних справ Британії в Лондоні, відповідальний за Східну Європу та Центральну Азію, координував “ескалацією політичної та військової ситуації” і отримав "завдання із забезпеченням стратегічної поразки Росії у війні проти України".

Імена шістьох дипломатів озвучили на російському державному телебаченні, де також показали їхні фотографії.

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

“Англійці не зрозуміли наших натяків про необхідність припинити цю практику (здійснення розвідувальної діяльності на території Росії), тому ми вирішили вислати цих шістьох для початку”, ‒ повідомив співробітник ФСБ державному телеканалу "Росія-24".

ФСБ заявила, що Росія попросить інших британських дипломатів повернутись додому, якщо виявиться, що вони “займаються подібною діяльністю”.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies