Росія висилає шістьох британських дипломатів, звинувативши їх у “шпигунстві та диверсійній діяльності”

Департамент міністерства закордонних справ Британії "отримав завдання із забезпеченням стратегічної поразки Росії у війні проти України", заявили у ФСБ.

Федеральна служба безпеки Росії позбавила акредитації шістьох британських дипломатів у Москві, дії яких, на її думку, “містили ознаки шпигунської та диверсійної діяльності”.

Про це пише Reuters з посиланням на відомство.

У ФСБ заявили про наявність документів, які свідчать про те, що департамент міністерства закордонних справ Британії в Лондоні, відповідальний за Східну Європу та Центральну Азію, координував “ескалацією політичної та військової ситуації” і отримав "завдання із забезпеченням стратегічної поразки Росії у війні проти України".

Імена шістьох дипломатів озвучили на російському державному телебаченні, де також показали їхні фотографії.

“Англійці не зрозуміли наших натяків про необхідність припинити цю практику (здійснення розвідувальної діяльності на території Росії), тому ми вирішили вислати цих шістьох для початку”, ‒ повідомив співробітник ФСБ державному телеканалу "Росія-24".

ФСБ заявила, що Росія попросить інших британських дипломатів повернутись додому, якщо виявиться, що вони “займаються подібною діяльністю”.