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Прем'єр Британії відповів на погрозу Путіна щодо "війни з НАТО"

Кір Стармер вирушає до Вашингтона для перемовин з Джо Байденом.

Прем'єр Британії відповів на погрозу Путіна щодо "війни з НАТО"
Кір Стармер
Фото: The Guardian

Очільник британського уряду Кір Стармер встиг поспілкуватися із пресою перед подорожжю до Сполучених Штатів, де у нього заплановані перемовини із президентом Джо Байденом. Прем'єр відреагував на погрози з боку кремлівського диктатора Путіна щодо надання Україні дозволу на використання далекобійної зброї.

Як пише The Guardian, Стармер відповів на закиди воєнного злочинця, що НАТО нібито буде "у стані війни" з Москвою, якщо Україна почне застосовувати західні ракети по цілях на території Росії.

"Росія почала конфлікт, Росія незаконно вторглася в Україну, Росія може закінчити війну в одну мить. Україна має право на самозахист", - наголосив Стармер.

За словами урядовця, "потрібне продовження дискусії щодо природи тих можливостей, які ми даємо Україні". Стармер прогнозує, що "у наступні кілька тижнів та місяців ймовірні дуже важливі зміни в Україні та на Близькому Сході, тому ми маємо ухвалити низку тактичних рішень".

Прем'єр також заперечив обговорення із Джо Байденом будь-яких мирних планів чи угод щодо війни в Україні: "Ця дискусія може вестися лише Президентом Зеленським". 

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