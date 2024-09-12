На Курахівському напрямку нараховується 48 бойових зіткнень різної інтенсивності, - Генштаб

Станом на 22:00 12 вересня зафіксовано 122 бойових зіткнення. Українські воїни продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдають йому ефективного вогневого ураження, виснажуючи по всій лінії фронту і в тилу.

Про це повідомила пресслужба Генштабу ЗСУ.

Російські загарбники завдали по території України ракетного удару однією ракетою Іскандер-М, 59 авіаударів (скинули 81 КАБ), також задіяли 751 дрон-камікадзе. Разом з тим, ворог здійснив 3391 обстріл по позиціях наших військ та населених пунктах.

На Харківському напрямку окупанти впродовж дня тричі безуспішно атакували у районі Вовчанська.

Вісім разів ворог штурмував позиції українських військових на Куп’янському напрямку, у районах Синьківки, Колісниківки та Лозової. Поблизу Стельмахівки ще триває бій.

На Лиманському напрямку російські загарбники 6 разів намагалися просунутися у районах Невського та Дружелюбівки. Захисники України стійко тримають оборону, завдаючи ворогу значних втрат.

На Сіверському напрямку противник здійснив 5 атак. Основні зусилля концентрував в районі Верхньокам’янського. Два боєзіткнення тут ще продовжуються.

На Краматорському напрямку окупанти намагалися вклинитися в нашу оборону в районі Часового Яру та населеного пункту Ступочки. Ситуація під контролем українських військових.

На Торецькому напрямку агресори п’ять разів атакували за підтримки авіації поблизу Торецька, Неліпівки та в районі Нью-йорка. Наразі ще два боєзіткнення тривають.

На Покровському напрямку зберігається висока інтенсивність бойових дій. Кількість боєзіткнень зросла до 32. Загарбники продовжують натиск на наші позиції поблизу Воздвиженки, Новоолександрівки, Зеленого Поля, Новотроїцького, Гродівки, Новогродівки, Селідового та Михайлівки. Нашими захисниками на цей час відбито 28 атак. Основні зусилля сьогодні ворог прикладав у районі Гродівки та Новогродівки, де відбулось близько 50 відсотків від усіх сутичок.

Попередні втрати агресора склали 377 окупантів вбитими та пораненими. Також знищено один танк, дві бойові броньовані машини, три артилерійські системи, 10 автомобілів, водночас пошкоджено ще три танки та чотири артилерійські системи.

На Курахівському напрямку на цей час доби нараховується 48 бойових зіткнень різної інтенсивності. Найактивніше окупанти намагалися просунутися вперед в районах населених пунктів Костянтинівка та Георгіївки, де відбулося близько 75 відсотків усіх боїв. Окрім того ворог атакував у бік Українського, Олександрополя та Желанного Першого.

Попередні втрати ворога на цьому напрямку склали 105 окупантів вбитими та пораненими. Знищено два танки, 11 бойових броньованих машин, та два автомобілі, також пошкоджено ще один танк та 11 БМП.

На Времівському напрямку за сьогодні агресор за підтримки авіації п’ять разів штурмував передній край нашої оборони в районах Водяного та Золотої Ниви. Українські воїни зупинили три ворожі штурми, ще два бої продовжуються.

На Придніпровському напрямку шість спроб ворога взяти позиції наших воїнів зазнали невдачі.

Сили оборони стримують натиск російських окупантів. Окремо варто відзначити воїнів 46-ї окремої аеромобільної бригади ДШВ ЗСУ та 35-ї окремої бригади морської піхоти ім. контр-адмірала Михайла Остроградського, які мужньо тримають позиції, вміло відбивають ворожі атаки, завдаючи загарбникам відчутних втрат.