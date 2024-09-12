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Росіяни під час обстрілів Сумщини вбили цивільну людину

Протягом дня росіяни здійснили 57 обстрілів області.

Росіяни під час обстрілів Сумщини вбили цивільну людину
Росіяни під час обстрілів Сумщини вбили цивільну людину (ілюстративне фото)
Фото: Дмитро Живицький

Сьогодні, 12 вересня, російських обстрілів зазнали Річківська, Великописарівська, Хотінська, Краснопільська, Есманьська, Білопільська, Дружбівська, Новослобідська, Ямпільська, Середино-Будська, Шалигинська, Свеська громади Сумської області.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Всього протягом дня росіяни здійснили 57 обстрілів Сумської області, під час яких пролунало 125 вибухів. 

По Ямпільській громаді росіяни вдарили КАБами, внаслідок чого одна цивільна людина загинула.

Також КАБами били по Річківській та Білопільській громадам, а по Хотінській - КАБом та мінометами.

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Краснопільську громаду ворог атакував артилерією, мінометами та дронами.

По Есманьській громаді армія РФ била артилерією та дронами. 

Також дронами російські військові вдарили по Дружбівській, Шалигинській та Свеській громадам.

Великописарівську громаду росіяни атакували з міномету, а Новослобідську - з артилерії.

Середино-Будську громаду окупанти атакували дронами та з міномета.

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