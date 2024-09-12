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Росіяни поранили мешканку Херсощини

Жінка дістала вибухову травму, уламкове поранення рук та стегна.

Росіяни поранили мешканку Херсощини
Росіяни поранили мешканку Херсощини (ілюстративне фото)

Сьогодні вдень російські окупанти атакували Херсонську область і поранили цивільну жінку.

Про це повідомила пресслужба Херсонської ОВА.

“До лікарні шпиталізували жительку Одрадокам'янки, яка сьогодні вдень постраждала через атаку російського дрона”, - йдеться у повідомленні. 

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Внаслідок російського удару 52-річна жінка дістала вибухову травму, уламкове поранення рук та стегна.

Зараз медичні працівники надають потерпілій жінці всю необхідну допомогу.

  • Російські окупанти обстріляли Комишани на Херсонщині, внаслідок чого до лікарні шпиталізували 75-річну жінку, а 56-річному чоловіку та 49-річній жінці, меддопомогу надали на місці.
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