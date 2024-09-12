Росіяни поранили мешканку Херсощини

Зараз медичні працівники надають потерпілій жінці всю необхідну допомогу.

“До лікарні шпиталізували жительку Одрадокам'янки, яка сьогодні вдень постраждала через атаку російського дрона”, - йдеться у повідомленні.

Про це повідомила пресслужба Херсонської ОВА .

Сьогодні вдень російські окупанти атакували Херсонську область і поранили цивільну жінку.

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