Росіяни поранили мешканку Херсощини

Сьогодні вдень російські окупанти атакували Херсонську область і поранили цивільну жінку.
Про це повідомила пресслужба Херсонської ОВА.
“До лікарні шпиталізували жительку Одрадокам'янки, яка сьогодні вдень постраждала через атаку російського дрона”, - йдеться у повідомленні.
Внаслідок російського удару 52-річна жінка дістала вибухову травму, уламкове поранення рук та стегна.
Зараз медичні працівники надають потерпілій жінці всю необхідну допомогу.
- Російські окупанти обстріляли Комишани на Херсонщині, внаслідок чого до лікарні шпиталізували 75-річну жінку, а 56-річному чоловіку та 49-річній жінці, меддопомогу надали на місці.