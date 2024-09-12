Ймовірно, йдеться про одіозного нардепа Олександра Куницького від “Слуги народу”.

Поліцейські зʼясовують обставини події за участі народного депутата у центрі Києва.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції в Києві.

“До Печерського управління поліції надійшло повідомлення від чоловіка про побиття. Потерпілий зазначив, що його вдарив народний депутат України”, - йдеться у повідомленні.

Зараз заявник перебуває в управлінні поліції, його повідомлення про подію зареєстровано, проводиться перевірка.

В соцмережах з'явилося відео, ймовірно пов'язане із саме цією подією, на якому нардеп Олександр Куницький спілкується з поліцейським та чутно голос заявника.

Заявник повідомив, що їхав на самокаті, коли Куницький вдарив його зі спини.

В 2023 році народні депутати Артем Дмитрук та Олександр Куницький побили хлопця в Києві. Відео з бійкою та зі свідченням потерпілого оприлюднили у соцмережах.