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Нардепа звинуватили у побитті в центрі Києва, - поліція

Ймовірно, йдеться про одіозного нардепа Олександра Куницького від “Слуги народу”.

Нардепа звинуватили у побитті в центрі Києва, - поліція
Олександр Куницький
Фото: Слово і діло

Поліцейські зʼясовують обставини події за участі народного депутата у центрі Києва.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції в Києві.

“До Печерського управління поліції надійшло повідомлення від чоловіка про побиття. Потерпілий зазначив, що його вдарив народний депутат України”, - йдеться у повідомленні.

Зараз заявник перебуває в управлінні поліції, його повідомлення про подію зареєстровано, проводиться перевірка.

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В соцмережах з'явилося відео, ймовірно пов'язане із саме цією подією, на якому нардеп Олександр Куницький спілкується з поліцейським та чутно голос заявника.

Заявник повідомив, що їхав на самокаті, коли Куницький вдарив його зі спини.

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