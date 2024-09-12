Поліцейські зʼясовують обставини події за участі народного депутата у центрі Києва.
Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції в Києві.
“До Печерського управління поліції надійшло повідомлення від чоловіка про побиття. Потерпілий зазначив, що його вдарив народний депутат України”, - йдеться у повідомленні.
Зараз заявник перебуває в управлінні поліції, його повідомлення про подію зареєстровано, проводиться перевірка.
В соцмережах з'явилося відео, ймовірно пов'язане із саме цією подією, на якому нардеп Олександр Куницький спілкується з поліцейським та чутно голос заявника.
Заявник повідомив, що їхав на самокаті, коли Куницький вдарив його зі спини.
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