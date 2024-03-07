"Схеми": пов'язана з нардепом Куницьким харківська фірма постачала зарядні станції для Криму

За даними журналістів, компанія добре знала, де саме опиняться її вироби.

Пов'язана з народним депутатом Олександром Куницьким ("Слуга народу") харківська компанія Autoenterprise постачала росіянам автомобільні зарядні станції, які в результаті опинилися на території окупованого Криму. Про це йдеться у матеріалі "Схем".

Куницький до обрання народним депутатом мав у цій харківській фірми керівні посади, а після отримання мандату зробив офіційного власника Дмитра Ніконова своїм помічником. За даними журналістів, депутатську приймальню він розмістив також прямо на підприємстві.

Підприємство Autoenterprise виробляє зарядні станції як для себе, так і для інших компаній – під їхніми брендами. На базі станцій Autoenterprise у Чорногорії працює мережа під брендом Greencar, у Вірменії – EcoCars, "Токбор" в Узбекистані або ElectroEco у Молдові. В Росію фірма активно продавала продукцію щонайменше з 2016 року.

Замовниками продукції були переважно приватні клієнти, але українськи зарядки замовляли і державні структури РФ – через посередників. І харківській завод знав, для кого виконує замовлення, бо продукцію одразу ж брендували на виробництві під "Россети".

Фото: Схеми На виробництві пристрої брендували під російську мережу

"Постачанням обладнання із Харкова до Росії займалася компанія «АЄ Фекторі» з групи Autoenterprise. Загалом російська географія продажів широка – Липецьк, Балашиха, Бєлгород, Воронеж, Москва, Зеленодольськ, Краснодар", – зазначили журналісти.

Фірма має віддалений доступ до своїх зарядок. Після початку повномасштабного вторгнення на екранах зарядок "Россети" транслювали напис "Путін – ху*ло", і цим у соцмережах хизувався сам Ніконов.

В одному з інтерв'ю про такі можливості зазначала й харківська депутатка від "Слуги народу", також пов'язана з фірмою, Аліна Мустафаєва:

"Ми самі за станціями слідкуємо. Без участі клієнта навіть. У мене є цілий окремий відділ, сервіс обслуговування, вони кожні пів години моніторять – якщо станція вийшла в офлайн чи ще якась помилка виникла. І одразу повідомляють сервісу, який розташований в тому чи іншому регіоні, щоб виїхав і перевірив", – казала вона.

У Криму в 2023 окупаційна "влада" помпезно відкрила хаб автозаправних станцій на базі станцій українського виробництва Autoenterprise, під брендом – DriveEnergy. Журналісти почали з'ясовувати, як саме українські зарядки потрапили до Криму.

"Такі запитання «Схем» неабияк стривожили фігурантів цього розслідування. Після того, як журналісти їх поставили, щодо редакції «Схем» почали одна перед іншою з’являтися неправдиві публікації. А репостив їх сам помічник депутата від «Слуги народу» Куницького, офіційний власник Autoenterprise Дмитро Ніконов та директорка холдингу Аліна Мустафаєва", – повідомили "Схеми".

Куницький стверджує, що не знає, як харківські зарядки потрапили на окуповану територію. Офіційний власник Autoenterprise Дмитро Ніконов твердо заявляє, що його компанія ніколи не поставляла станції в окупований Крим. На цьому наполягає і керівниця компанії Аліна Мустафаєва: в Росію – продавали, у Крим – ніколи.

Однак журналісти з'ясували, що це відбулося через кримського бізнесмена. Руслан Дєвлєчаєв вирішив скористатися російською програмою з розвитку зеленого транспорту, яка поширилася і на окупований Крим. Він вирішив побудувати в Криму мережу електростанцій для зарядки авто, і звернувся до харківської фірми.

28 липня 2020 року з Криму на материкову Україну чоловік заїхав через пункт пропуску "Каланчак". Через чотири дні він виїхав з України до РФ. А за пів року після цього він відкрив у Сімферополі великий магазин під назвою DriveEnergy. У соцмережах його називають "найбільшим шоурумом електротранспорту в Крим". Спершу там продавали лише електрокари, але вже в 2021 підписали дилерську угоду між харківською фірмою "АЄ Фекторі", яка входить в групу Autoenterprise, та фірмою DriveEnergy Руслана Дєвлєчаєва.

"«Схеми» отримали копію цього документа з підписами та печатками. В ньому зазначається, що харківське підприємство «АЄ Фекторі» мало протягом 2021-2022 років продавати зарядні станції та комплектуючі компанії кримчанина Дєвлєчаєва, виготовлені у Харкові під брендом DriveEnergy. А також навчити його персонал поводитися із технікою та проводити гарантійне обслуговування обладнання", – зазначили журналісти.

Саму фірму DriveEnergy, з якою харків’яни підписали контракт, Дєвлєчаєв завбачливо зареєстрував за межами Криму – у російському Краснодарі.

Але існує низка фактів, які свідчать про те, що Дєвлєчаєв навряд міг приховати, в якому саме регіоні планує встановлювати їхні станції. Його єдиний офлайн-магазин під цим брендом працював саме в окупованому Криму, про що відкрито вказували в рекламі на різних платформах. На користь обізнаності харків'ян свідчить і отримане журналістами листування та свідчення колишніх працівників Autoenterprise.

В драфті угоди між фірмами регіоном використання зарядок було вказано "Південний округ РФ" з примітокою "крім АР Крим". Але потім ця примітка з угоди зникла, і саме в такому вигляді її і уклали. Крим, як відомо, російська влада ще в 2016 зарахувала до свого Південного округу.

Одразу два різних джерела, які тоді працювали на харківському підприємстві, підтвердили "Схемам", що саме такий був задум, і що його свідомо реалізовувала керівниця компанії Аліна Мустафаєва, харківська депутатка від "Слуги народу".

Перше джерело "Схем" в компанії повідомило журналістам наступне:

"Крим «зник», бо Мустафаєва була проти таких позицій у договорі, бо ми не мали права торгувати з окупованою територією. Від Аліни Ельманівни був наказ – продовжити працювати з Русланом Дєвлєчаєвим, але без посилань на АРК в офіційних документах".

Фото: Схеми "Зроблено в Україні" на зарядних станціях в Криму

Друге джерело розповіло, що "Мустафаєва, яка виконувала фактично обов'язки керівника мережі компаній Autoenterprise, знала, що після відправки зарядних пристроїв, вони будуть використовуватися на території АРК. Було декілька телефонних розмов між Мустафаєвою та Русланом Дєвлєчаєвим щодо можливості поставок до Криму. Те, що Руслан сам з Криму та здійснює там свою діяльність – знали всі, хто так чи інакше був пов'язаний з продажем зарядних пристроїв у компанії. Навіть шуткували між собою, що це зрада і головне, щоб ніхто про це не дізнався, бо тоді компанія буде мати великі проблеми. Питанням логістики з РФ до АРК Руслан займався сам, задачею «АЄ Фекторі» було лише продати та доставити товар до РФ".