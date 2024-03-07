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Порошенко закликав Єврокомісію визначитися із переговорною рамкою, щоб швидко почати переговорний процес про вступ до ЄС

Політик зустрівся з Виконавчим віцепрезидентом Європейської Комісії.

Порошенко закликав Єврокомісію визначитися із переговорною рамкою, щоб швидко почати переговорний процес про вступ до ЄС
Петро Порошенко і Виконавчий віцепрезидент Європейської Комісії Валдіс Домбровскіс
Фото: eurosolidarity.org

Лідер "Європейської Солідарності", експрезидент Петро Порошенко в Бухаресті в рамках Конгресу ЄНП провів зустріч із Виконавчим віцепрезидентом Європейської Комісії Валдісом Домбровскісом. Порошенко закликав Єврокомісію вже в березні визначитися із переговорною рамкою, щоб швидко почати переговорний процес про вступ України в Євросоюз.

«Поінформував його про військові потреби Збройних Сил України у протиповітряній та радіоелектронній боротьбі, снарядах, авіації та дронах. Подякував Європейській Комісії за представлення нової стратегії розвитку європейської оборонної промисловості, яка стимулюватиме зростання виробництва та постачання військової продукції Україні», – написав Порошенко у соцмережах.

«Ми обговорили шляхи імплементації механізму підтримки України розміром 50 мільярдів євро на основі програми політичних та економічних реформ, а також можливості використання заморожених російських активів на потреби української армії та відбудови нашої держави», – зазначив він.

Також політик наголосив на важливості продовження Європейським Союзом режиму торговельних преференцій для України в умовах війни та вирішення питання розблокування польського кордону для української продукції.

«Закликав Європейську Комісію завершити роботу над звітом про виконання Україною умов та проєктом переговорної рамки у березні для забезпечення якнайшвидшого початку переговорів про вступ України до ЄС», – пише Петро Порошенко.

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