Мінінфраструктури Польщі: Єврокомісія переглядає угоду з Україною про вантажоперевезення

Європейська комісія розпочала процедуру перегляду угоди між ЄС і Україною про перевезення вантажів автомобільним транспортом.
Про це йдеться на сайті польського Міністерства інфраструктури.
"Нам вдалося переконати наших партнерів у необхідності працювати над переглядом цієї угоди, поточний термін дії якої став однією з головних причин протестів польських перевізників. Я сподіваюся, що запропоновані зміни сприятимуть відновленню балансу на ринку вантажних перевезень між Європейським Союзом та Україною та виправдають очікування польських транспортних операторів», - заявив міністр інфраструктури Польщі Даріуш Клімчак.
Єврокомісія запропонувала оновити угоду через внесення змін, аби полегшити виконання домовленостей державами-членами. Зміни мають обговорити держави ЄС.
Ситуація на кордоні з Польщею
- 9 лютого польські фермери відновили блокування українського кордону. Це сталося після того, як Єврокомісія рекомендувала продовжити так званий економічний безвіз з Україною.
- Мітингарі не задоволені тим, що українська агропродукція зменшує попит на їхню власну. Під час попередніх протестів вони домоглися того, щоб деяка продукція з України могла в'їжджати до Польщі лише для транзиту в інші держави.
- Міністр розвитку та технологій Польщі Кшиштоф Гетьман, який є членом Польської селянської партії, допустив запровадження ембарго на всі сільськогосподарські товари з України.
- Нещодавно Україна представила Польщі план деблокади кордону під назвою "План взаємопорозуміння".
- Натомість дням стало відомо, що Варшава веде переговори з Києвом про тимчасову заборону на переміщення товарів через кордон.
- Єврокомісія хоче продовжити із Україною "транспортний безвіз" до кінця 2025 року, але має намір посилити вимоги до українських водіїв.