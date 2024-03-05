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Мінінфраструктури Польщі: Єврокомісія переглядає угоду з Україною про вантажоперевезення

Зміни мають розглянути держави-члени Євросоюзу.

Мінінфраструктури Польщі: Єврокомісія переглядає угоду з Україною про вантажоперевезення
Даріуш Клімчак
Фото: скриншот відео

Європейська комісія розпочала процедуру перегляду угоди між ЄС і Україною про перевезення вантажів автомобільним транспортом. 

Про це йдеться на сайті польського Міністерства інфраструктури.

"Нам вдалося переконати наших партнерів у необхідності працювати над переглядом цієї угоди, поточний термін дії якої став однією з головних причин протестів польських перевізників. Я сподіваюся, що запропоновані зміни сприятимуть відновленню балансу на ринку вантажних перевезень між Європейським Союзом та Україною та виправдають очікування польських транспортних операторів», - заявив міністр інфраструктури Польщі Даріуш Клімчак.

Єврокомісія запропонувала оновити угоду через внесення змін, аби полегшити виконання домовленостей державами-членами. Зміни мають обговорити держави ЄС.

Ситуація на кордоні з Польщею 

  • 9 лютого польські фермери відновили блокування українського кордону. Це сталося після того, як Єврокомісія рекомендувала продовжити так званий економічний безвіз з Україною. 
  • Мітингарі не задоволені тим, що українська агропродукція зменшує попит на їхню власну. Під час попередніх протестів вони домоглися того, щоб деяка продукція з України могла в'їжджати до Польщі лише для транзиту в інші держави.
  • Міністр розвитку та технологій Польщі Кшиштоф Гетьман, який є членом Польської селянської партії, допустив запровадження ембарго на всі сільськогосподарські товари з України. 
  • Нещодавно Україна представила Польщі план деблокади кордону під назвою "План взаємопорозуміння".
  • Натомість дням стало відомо, що Варшава веде переговори з Києвом про тимчасову заборону на переміщення товарів через кордон.
  • Єврокомісія хоче продовжити із Україною "транспортний безвіз" до кінця 2025 року, але має намір посилити вимоги до українських водіїв. 
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