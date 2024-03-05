Мінінфраструктури Польщі: Єврокомісія переглядає угоду з Україною про вантажоперевезення

Європейська комісія розпочала процедуру перегляду угоди між ЄС і Україною про перевезення вантажів автомобільним транспортом.

Про це йдеться на сайті польського Міністерства інфраструктури.

"Нам вдалося переконати наших партнерів у необхідності працювати над переглядом цієї угоди, поточний термін дії якої став однією з головних причин протестів польських перевізників. Я сподіваюся, що запропоновані зміни сприятимуть відновленню балансу на ринку вантажних перевезень між Європейським Союзом та Україною та виправдають очікування польських транспортних операторів», - заявив міністр інфраструктури Польщі Даріуш Клімчак.

Єврокомісія запропонувала оновити угоду через внесення змін, аби полегшити виконання домовленостей державами-членами. Зміни мають обговорити держави ЄС.

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