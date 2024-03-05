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Болгарський уряд йде у відставку на тлі чуток про можливі дострокові вибори

Сьогодні прем’єр Болгарії подав відповідну заяву.

Болгарський уряд йде у відставку на тлі чуток про можливі дострокові вибори
Фото: bgflags.com

У Болгарії уряд йде у відставку. Відповідну заяву подав сьогодні, 5 березня, прем'єр-міністр країни Ніколай Денков відповідно до домовленості між двома найбільшими парламентськими блоками, між якими в останні тижні з’явилися усе помітніші розбіжності.

Про це із посиланням на болгарські ЗМІ пише Європейська правда. 

Зазначається, таке рішення є частиною домовленості між блоками ГЕРБ і "Продовжуємо зміни – Демократична Болгарія" ("ПЗ-ДБ"),  досягнутих у червні 2023 року після п'ятих за кілька років дострокових виборів, що поглиблювали політичну кризу в країні.

Уряд представника "ПЗ-ДБ" Денкова мав пропрацювати дев'ять місяців. Згодом Денков повинен був передати свою посаду віцепрем'єрці й міністерці закордонних справ Марії Габріель, яку номінував ГЕРБ, а сам – очолити Міністерство освіти.

Але в останні місяці в болгарських ЗМІ постійно почали з'являлися спекуляції на тему ротації урядів, а суперечності між обома політичними силами наростали, особливо після того, як обидві партії конкурували між собою на місцевих виборах восени 2023 року.

Крім того, політичні сили не могли домовитись щодо майбутньої кандидатури глави МЗС.

Також минулого тижня лідер ГЕРБ, колишній прем’єр Болгарії Бойко Борисов запропонував "ПЗ-ДБ" підписати формальну коаліційну угоду, у якій запропонував тривалість роботи уряду не дев’ять місяців (як домовлялись у червні 2023-го), а до кінця терміну нинішнього парламенту – тобто ще три роки.

Голосування за відставку нинішнього уряду й призначення нового в парламенті Болгарії має відбутись до кінця тижня. 

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