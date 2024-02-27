Австрія продовжує ветувати повний вступ Болгарії та Румунії до Шенгенської зони

Австрія залишається єдиним членом ЄС, який досі не зняв вето на це.

Австрія не зняла вето на повний вступ до Шенгенської зони Болгарії та Румунії.

Про це повідомляє “Європейська правда” з посиланням на Kronen Zeitung.

Міністр внутрішніх справ Австрії Герхард Карнер заявив, що Відень нагадує про попередню домовленість про зняття морського та повітряного контролю для цих країн.

"Я думаю, що зараз дуже важливо зробити цей крок, а не філософствувати про наступний", – сказав Карнер.

Так він прокоментував подальший повний вступ Болгарії та Румунії до "Шенгену".

Зазначається, що в останні тижні посилюється тиск на Відень, щоб Австрія погодилася на приєднання Румунії та Болгарії до Шенгенської зони.

Зараз Австрія залишається єдиним членом ЄС, який досі не зняв вето на це.