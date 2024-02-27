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Австрія продовжує ветувати повний вступ Болгарії та Румунії до Шенгенської зони

Австрія залишається єдиним членом ЄС, який досі не зняв вето на це.

Австрія продовжує ветувати повний вступ Болгарії та Румунії до Шенгенської зони
Паспортний контроль (архівне фото)
Фото: sofiaecho.com

Австрія не зняла вето на повний вступ до Шенгенської зони Болгарії та Румунії.

Про це повідомляє “Європейська правда” з посиланням на Kronen Zeitung.

Міністр внутрішніх справ Австрії Герхард Карнер заявив, що Відень нагадує про попередню домовленість про зняття морського та повітряного контролю для цих країн.

"Я думаю, що зараз дуже важливо зробити цей крок, а не філософствувати про наступний", – сказав Карнер.

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Так він прокоментував подальший повний вступ Болгарії та Румунії до "Шенгену".

Зазначається, що в останні тижні посилюється тиск на Відень, щоб Австрія погодилася на приєднання Румунії та Болгарії до Шенгенської зони. 

Зараз Австрія залишається єдиним членом ЄС, який досі не зняв вето на це.

  • Країни Європейського Союзу дозволили Румунії частково приєднатись до Шенгенської зони у випадках повітряного та морського сполучення. Це рішення мають офіційно схвалити у 2024 році.
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