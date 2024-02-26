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Зеленський обговорив з Прем'єром Болгарії розбудову логістики та інфраструктури України

Також дипломати обговорили розширення торгівельних потоків у Чорному морі.

Зеленський обговорив з Прем'єром Болгарії розбудову логістики та інфраструктури України
Зеленський і Денков
Фото: скріншот

Президент України Володимир Зеленський провів переговори з прем'єр-міністром Болгарії Ніколаєм Денковим у Києві. Сторони обговорили розширення торгівельних потоків у Чорному морі, а також спільну розбудову інфраструктури в Україні.

Про це Володимир Зеленський повідомив у Faсebook.

"Сьогодні ми провели з прем’єр-міністром Болгарії Ніколаєм Денковим, як і завжди, продуктивні та цілком конкретні перемовини. Дякую Болгарії за підтримку наших зусиль у Чорному морі та в Дунайському регіоні щодо розширення торговельних потоків і відновлення нормального судноплавства. Це надзвичайно важливо, що нам вдається навіть у такий непростий час попри всі складнощі забезпечувати нормальні економічні відносини", – ідеться у повідомленні.

За його словами, Україні й Болгарії вдається забезпечувати нормальні економічні відносини навіть у нинішній непростий час.

"Ми домовилися з Болгарією активізувати розбудову логістики та інфраструктури в нашому регіоні. Наша спільна повага до принципу добросусідства додасть економічного зростання обом нашим країнам", – додає президент. 

Сьогодні вранці до Києва з офіційним візитом прибув прем'єр-міністр Болгарії Ніколай Денков. Крім нього, до Києва приїхала делегація високопосадовців.

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