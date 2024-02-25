Непомітна окупація Софіївської Борщагівки: ОПЗЖ, РПЦ та “шейхи” з Криму проти громади
Непомітна окупація Софіївської Борщагівки: ОПЗЖ, РПЦ та “шейхи” з Криму проти громади
Радіо Свобода: ЗСУ збили російський Су-34 над Херсонщиною
Радіо Свобода: ЗСУ збили російський Су-34 над Херсонщиною
Італійські підручники — мрія Путіна
Італійські підручники — мрія Путіна
Четверо західних лідерів прибули до Києва з нагоди другої річниці повномасштабної війни, – Reuters
Четверо західних лідерів прибули до Києва з нагоди другої річниці повномасштабної війни, – Reuters
Ніккі Гейлі поставила крапку в питанні свого віцепрезидентства
Ніккі Гейлі поставила крапку в питанні свого віцепрезидентства
Повітряні сили і ГУР збили ще один російський літак А-50 (доповнено)
Повітряні сили і ГУР збили ще один російський літак А-50 (доповнено)
​Чемпіонат України з футболу повертається: «Шахтар» чи «Динамо»
​Чемпіонат України з футболу повертається: «Шахтар» чи «Динамо»
Переможець парламентських виборів у Нідерландах раптом висловився на підтримку військової допомоги Україні
Переможець парламентських виборів у Нідерландах раптом висловився на підтримку військової допомоги Україні
УПЦ МП не допустила військових і капеланів від ПЦУ помолитися за загиблих воїнів у печерах Лаври
УПЦ МП не допустила військових і капеланів від ПЦУ помолитися за загиблих воїнів у печерах Лаври
ГоловнаПолітика

Протести польських фермерів — елемент гібридної війни РФ в ЄС, — Шмигаль

Уяд Польщі адекватно реагує на поведінку фермерів під час блокування кордону.

Протести польських фермерів — елемент гібридної війни РФ в ЄС, — Шмигаль
Денис Шмигаль
Фото: Макс Требухов

Україна запропонувала Польщі 5 пунктів для розв'язання проблеми на кордоні. Зокрема, щодо фіксації об’ємів експорту яєць, м'яса, курки і цукру на рівні 2023-2022 року.

Про це форумі «Україна. Рік 2024» заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

«Протести (у Польщі) відбуваються на фоні війни Росії в Європі в гібридному форматі. Треба це не забувати. Є підтримка радикальних і проросійських політичних сил на території цілого Європейського Союзу, зокрема, і в Польщі. Це, звичайно, створює всі жахливі речі, які ми бачимо, коли висипають зерно, коли діють протиправно», — сказав Шмигаль.

Глава КМУ підкреслив, що уряд Польщі реагує адекватно на ці порушення.

«Бо порушуються відповідні справи, поліція реагує. Наші порушники вже встали перед судом, їм загрожує до п'яти років позбавлення волі. Всі ці кроки також робить польська сторона», — запевнив він.

Він нагадав, що Україна озвучила п'ять пунктів та пропозицій для розв’язання проблеми на кордоні.

«Ми також це проговорили з президенткою Єврокомісії. Зараз будемо ці п'ять пунктів реалізовувати, буквально, дуже швидко будемо працювати на щоденній основі. Стосовно компромісів ми також озвучили, що вже запровадили з 16 вересня механізм верифікації та контролю цієї групи зернових. Ми також готові йти в частинні запровадження, так би мовити, рівня експорту для яєць, м'яса, курки і цукру на рівні 2023-2022 року. Це достатньо великі об'єми, ми готові їх зафіксувати та рухатись в цих межах. Тобто, ось це ті кроки, які ми як держава озвучили нашим партнерам», — наголосив Шмигаль.

  • Раніше в ГУР повідомляли, що російські спецслужби і пропагандисти використовують ситуацію із блокуванням польсько-українського кордону для нарощення антиукраїнської кампанії в Європейському Союзі, зокрема в Польщі.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies