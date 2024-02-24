"Це потужне і вчасне рішення, яке є важливим внеском у посилення нашої стійкості" - наголосив Володимир Зеленський.

Україна й Італія підписали у Києві 24 лютого безпекову угоду.

Фото: ОПУ Підписання безпекової угоди з Італією

Про це повідомив Президент Володимир Зеленський.

"Наші зустрічі з главою уряду Італії Джорджею Мелоні завжди змістовні. Важливим результатом сьогоднішньої стало підписання двосторонньої безпекової угоди. Цей документ закладає міцну основу для тривалого безпекового партнерства між Україною та Італією", - зазначив глава держави.

Зеленський і Мелоні також обговорили й подальшу підтримку України в контексті головування Італії в G7.

Аналогічний документ наша держава підписала і з Канадою.

Фото: ОПУ Підписання безпекової угоди з Канадою

"Ми з премʼєр-міністром Канади Джастіном Трюдо підписали Угоду про співробітництво у сфері безпеки між Україною та Канадою. Документ передбачає виділення Канадою у 2024 році понад 3 млрд канадських доларів макрофінансової та оборонної допомоги Україні", - додав Зеленський і наголосив, що "це потужне і вчасне рішення, яке є важливим внеском у посилення нашої стійкості".

Тексти угод оприлюднили на сайті Президента України.