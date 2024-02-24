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Україна підписала безпекові угоди з Італією і Канадою

"Це потужне і вчасне рішення, яке є важливим внеском у посилення нашої стійкості" - наголосив Володимир Зеленський.

Україна підписала безпекові угоди з Італією і Канадою
Джастін Трюдо Джорджа Мелоні і Володимир Зеленський, підписання безпекових угод
Фото: колаж

Україна й Італія підписали у Києві 24 лютого безпекову угоду.

Підписання безпекової угоди з Італією
Фото: ОПУ
Підписання безпекової угоди з Італією

Про це повідомив Президент Володимир Зеленський.

"Наші зустрічі з главою уряду Італії Джорджею Мелоні завжди змістовні. Важливим результатом сьогоднішньої стало підписання двосторонньої безпекової угоди. Цей документ закладає міцну основу для тривалого безпекового партнерства між Україною та Італією", - зазначив глава держави.

Зеленський і Мелоні також обговорили й подальшу підтримку України в контексті головування Італії в G7.

Аналогічний документ наша держава підписала і з Канадою. 

Підписання безпекової угоди з Канадою
Фото: ОПУ
Підписання безпекової угоди з Канадою

"Ми з премʼєр-міністром Канади Джастіном Трюдо підписали Угоду про співробітництво у сфері безпеки між Україною та Канадою. Документ передбачає виділення Канадою у 2024 році понад 3 млрд канадських доларів макрофінансової та оборонної допомоги Україні", - додав Зеленський і наголосив, що "це потужне і вчасне рішення, яке є важливим внеском у посилення нашої стійкості". 

Тексти угод оприлюднили на сайті Президента України.

  • 23 лютого такий же документ наша держава підписала з Данією.
  • Крім того, цього місяця безпекові угоди Україна уклала з Німеччиною і Францією.
  • Такі договори сторони укладають на основі декларації, яку у липні 2023 року підписали країни Group of - про довгострокові гарантії безпеки та економічну підтримку України. Підписанти сприятимуть реформам, які потрібні для членства України у НАТО. Наступним кроком є укладення двосторонніх безпекових угод між Україною та окремими країнами-гарантами. Докладно про це – в матеріалі "Гарантії безпеки від G7. Реальний успіх України".
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