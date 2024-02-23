Зеленський найближчим часом збирається відвідати Вірменію, - ЗМІ

Президент України Володимир Зеленський збирається незабаром відвідати Вірменію.
Про це повідомляє вірменське видання Factor.am з посиланням на власне джерело.
Джерело уточнило, що дата візиту, який зараз готується, остаточно не підтверджена. Тривають переговори з українською стороною щодо термінів поїздки.
Ймовірно, Володимир Зеленський буде в Єревані в березні.
Водночас тимчасовий повірений у справах України у Вірменії Валерій Лобач і не підтвердив, і не спростував цю інформацію.
На запитання про можливий вплив російсько-української війни на Південний Кавказ, він відповів: "Насправді зараз є багато що сказати, але я поки нічого не можу сказати. Через кілька днів ви почуєте новини. Зі свого боку скажу, що Україна готова підтримати Вірменію. Не розкриваючи дужок... ви побачите через кілька днів”.
Коли ж Лобача спитали, чи має він на увазі можливий візит Зеленського, тимчасовий повірений відповів: "Можу тільки сказати, що весна принесе багато позитивних подій у Вірменію".
- Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян у інтерв'ю телеканалу France 24 зазначив, що участь Вірменії в Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ), "в якій домінує Москва", заморожена. "При цьому питання про збереження російської військової бази у Вірменії не стоїть на порядку денному", – зазначив голова вірменського уряду.
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Вірменія стала 124-ю державою-учасницею Міжнародного кримінального суду. Від 1 лютого у країні набув чинності Римський статут, що і означає приєднання. Тепер країна може арештувати президента Росії Володимира Путіна, якщо він приїде у Вірменію.
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Секретар Радбезу Вірменії не поїхав на зустріч із колегами з СНД у Москві.
- Відносини між Вірменією і Росією почали швидко охолоджуватись після того, як Азербайджан встановив контроль над Карабахом. Це призвело до масової втечі до Вірменії більше 100 тисяч проживаючих там етнічних вірмен.