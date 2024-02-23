Зеленський найближчим часом збирається відвідати Вірменію, - ЗМІ

Ймовірно, Володимир Зеленський буде в Єревані в березні.

Президент України Володимир Зеленський збирається незабаром відвідати Вірменію.

Про це повідомляє вірменське видання Factor.am з посиланням на власне джерело.

Джерело уточнило, що дата візиту, який зараз готується, остаточно не підтверджена. Тривають переговори з українською стороною щодо термінів поїздки.

Ймовірно, Володимир Зеленський буде в Єревані в березні.

Водночас тимчасовий повірений у справах України у Вірменії Валерій Лобач і не підтвердив, і не спростував цю інформацію.

На запитання про можливий вплив російсько-української війни на Південний Кавказ, він відповів: "Насправді зараз є багато що сказати, але я поки нічого не можу сказати. Через кілька днів ви почуєте новини. Зі свого боку скажу, що Україна готова підтримати Вірменію. Не розкриваючи дужок... ви побачите через кілька днів”.

Коли ж Лобача спитали, чи має він на увазі можливий візит Зеленського, тимчасовий повірений відповів: "Можу тільки сказати, що весна принесе багато позитивних подій у Вірменію".