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Рада звернулася до парламентів та урядів інших держав у зв'язку з другою річницею вторгнення РФ

Закликали посилити санкції і конфіскувати заморожені активи.

Рада звернулася до парламентів та урядів інших держав у зв'язку з другою річницею вторгнення РФ
Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук
Фото: facebook/Ruslan Stefanchuk

23 лютого Верховна Рада України звернулася до парламентів та урядів інших держав, міжнародних організацій та парламентських асамблей у зв’язку з другою річницею повномасштабного вторгнення РФ і десятою річницею протистояння України російській збройній агресії.

Як повідомив спікер українського парламенту Руслан Стефанчук, партнерів закликали:

  • взяти активну участь у реалізації Формули;
  • об'єднати зусилля для збільшення військової допомоги Силам безпеки та оборони України;
  • посилити політико-дипломатичний тиск на російське керівництво для невідкладного виведення російських окупаційних військ, інших збройних формувань і злочинних організацій з усієї території України у межах її міжнародно визнаного державного кордону; 
  • посилити санкційний тиск і забезпечити безумовне дотримання санкцій проти РФ; 
  • прискорити розроблення й упровадження правових механізмів конфіскації та використання заморожених російських активів.
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