Рада звернулася до парламентів та урядів інших держав у зв'язку з другою річницею вторгнення РФ

23 лютого Верховна Рада України звернулася до парламентів та урядів інших держав, міжнародних організацій та парламентських асамблей у зв’язку з другою річницею повномасштабного вторгнення РФ і десятою річницею протистояння України російській збройній агресії.

Як повідомив спікер українського парламенту Руслан Стефанчук, партнерів закликали: