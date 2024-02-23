Рада звернулася до парламентів та урядів інших держав у зв'язку з другою річницею вторгнення РФ

23 лютого Верховна Рада України звернулася до парламентів та урядів інших держав, міжнародних організацій та парламентських асамблей у зв’язку з другою річницею повномасштабного вторгнення РФ і десятою річницею протистояння України російській збройній агресії.
Як повідомив спікер українського парламенту Руслан Стефанчук, партнерів закликали:
- взяти активну участь у реалізації Формули;
- об'єднати зусилля для збільшення військової допомоги Силам безпеки та оборони України;
- посилити політико-дипломатичний тиск на російське керівництво для невідкладного виведення російських окупаційних військ, інших збройних формувань і злочинних організацій з усієї території України у межах її міжнародно визнаного державного кордону;
- посилити санкційний тиск і забезпечити безумовне дотримання санкцій проти РФ;
- прискорити розроблення й упровадження правових механізмів конфіскації та використання заморожених російських активів.