Президент Румунії претендуватиме на посаду генсека НАТО

Румунія повідомила інші країни-члени НАТО про намір висунути кандидатуру президента Клауса Йоханніса на посаду генерального секретаря.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на кількох європейських чиновників. Проте джерела видання визнають, що Йоханніс навряд має бодай якісь шанси здобути прихильність усіх членів Альянсу - а генерального секретаря повинні затвердити консенсусним рішенням.

Пояснюється це сильною позицією прем'єр-міністра Нідерландів Марка Рютте, який припинить виконувати повноваження голови уряду після формування в країні нової коаліції. Кандидатуру Рютте вже підтримали Сполучені Штати, а також низка європейських держав, зокрема Німеччина та Велика Британія. До того ж, як відзначають автори Bloomberg, останні двадцять років Альянс незмінно очолює людина з північної частини континенту - Данії, Норвегії і тих же Нідерландів.

Сам Клаус Йоханніс офіційно не підтвердив амбіції щодо посади в НАТО, але раніше висловлював розчарування тим фактом, що на керівні ролі не розглядають кандидатури посадовців із східної Європи, що викликає у країн регіону відчуття того, що їх "залишають в стороні від лідерства".