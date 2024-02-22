ВР ухвалила закон "Про оборонні закупівлі", яким удосконалює регулювання ціноутворення

Рада ухвалила закон № 10454 "Про оборонні закупівлі", який удосконалює правове регулювання ціноутворення в оборонних закупівлях під час дії правового режиму воєнного стану.

"258 депутатів вцілому підтримали закон, який має захистити оборонні підприємства від свавілля влади і правоохоронців", – повідомила народна депутатка фракції "Європейська солідарність" Ірина Геращенко.

Як зазначила депутатка, у законі передбачено, що, в разі купівлі товарів для оборонних чи безпекових потреб за неконкурентною процедурою або без процедури закупівель, рівень прибутку не може перевищувати граничного рівня прибутку, встановленого урядом.

"Уряд своїми постановами, якими прибуток підприємств ВПК визнає як збиток державі, створив проблеми… Закон передбачає, що в разі придбання товарів для потреб безпеки і оборони за неконкурентною процедурою або без процедури закупівель, рівень прибутку не може перевищувати граничного рівня прибутку, встановленого урядом", – написала вона.

Зокрема, як йдеться у повідомленні, закон має усунути "проблеми, створені Постановою КМУ No 335".

"Згідно якої ДАСУ заявила, що постачальники техніки, зброї, обладнання військовим мають повернути бюджету прибуток, закладений в контракти… Для випадків, де рівень прибутку урядом не був встановлений, ціна має визначатися відповідно до пропозиції виконавця з урахуванням прибутку", – додала парламентарка.

Геращенко висловила сподівання, що закон вирішить проблему з кримінальними справами проти "доброчесних підприємств, які працюють на ОПК".