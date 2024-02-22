Син Андрія Шевченка офіційно потрапив до списку українських збірників
Син Андрія Шевченка офіційно потрапив до списку українських збірників
Бербок – Лаврову: "Зупиніть війну негайно"
Бербок – Лаврову: "Зупиніть війну негайно"
Центр протидії дезінформації розповів подробиці про так званого "сина Сирського"
Центр протидії дезінформації розповів подробиці про так званого "сина Сирського"
Про оборонну операцію в Авдіївці. Час робити більше
Про оборонну операцію в Авдіївці. Час робити більше
​«Слуга народу» провела засідання фракції на чолі з Президентом. Про що насправді говорили, — джерела
​«Слуга народу» провела засідання фракції на чолі з Президентом. Про що насправді говорили, — джерела
​21 лютого відбудеться засідання фракції «Слуга народу» на чолі з Президентом Володимиром Зеленським, - джерела
​21 лютого відбудеться засідання фракції «Слуга народу» на чолі з Президентом Володимиром Зеленським, - джерела
Мобілізувати науковців. Чи відхилить Рада дискусійні норми?
Мобілізувати науковців. Чи відхилить Рада дискусійні норми?
BBC: Сили оборони вдарили HIMARSом по шикуванню окупантів
BBC: Сили оборони вдарили HIMARSом по шикуванню окупантів
Росіяни розстріляли трьох полонених військових ЗСУ біля Роботиного, - Офіс генпрокурора
Росіяни розстріляли трьох полонених військових ЗСУ біля Роботиного, - Офіс генпрокурора
ГоловнаПолітика

ВР ухвалила закон "Про оборонні закупівлі", яким удосконалює регулювання ціноутворення

"За" проголосували 258 депутатів.

ВР ухвалила закон "Про оборонні закупівлі", яким удосконалює регулювання ціноутворення
Фото ілюстративне
Фото: нардеп «Голосу» Ярослав Железняк

Рада ухвалила закон № 10454 "Про оборонні закупівлі", який удосконалює правове регулювання ціноутворення в оборонних закупівлях під час дії правового режиму воєнного стану. 

"258 депутатів вцілому підтримали закон, який має захистити оборонні підприємства від свавілля влади і правоохоронців", –  повідомила народна депутатка фракції "Європейська солідарність" Ірина Геращенко. 

Як зазначила депутатка, у законі передбачено, що, в разі купівлі товарів для оборонних чи безпекових потреб за неконкурентною процедурою або без  процедури закупівель, рівень прибутку не може перевищувати граничного рівня прибутку, встановленого урядом.

"Уряд своїми постановами, якими прибуток підприємств ВПК визнає як збиток державі, створив проблеми… Закон  передбачає, що в разі придбання товарів  для потреб безпеки і оборони за неконкурентною процедурою або без  процедури закупівель, рівень прибутку не може перевищувати граничного рівня прибутку, встановленого урядом", – написала вона. 

Зокрема, як йдеться у повідомленні, закон має  усунути "проблеми, створені  Постановою КМУ No 335". 

"Згідно якої ДАСУ заявила, що постачальники техніки, зброї, обладнання  військовим мають повернути бюджету прибуток, закладений в контракти… Для випадків, де рівень прибутку урядом не був встановлений, ціна має визначатися відповідно до пропозиції виконавця з урахуванням прибутку", – додала парламентарка.

Геращенко висловила сподівання, що закон вирішить  проблему з  кримінальними справами проти "доброчесних підприємств, які працюють на ОПК".

  • Минулого року Верховна Рада України на засіданні 24 лютого проголосувала в цілому за Закон про внесення змін до Закону України "Про оборонні закупівлі" щодо запровадження прозорості в оборонних закупівлях (крім відомостей про закупівлі товарів, робіт і послуг оборонного призначення, що становлять державну таємницю) із забезпеченням захищеності державних замовників від воєнних загроз на період дії правового режиму воєнного стану в Україні.
  • На початку лютого цього року уряд удосконалив і роз’яснив процеси оборонних закупівель через Prozorro. Зокрема, у Prozorro впроваджується новий інструмент – рамкова угода, за якою закупівлі буде здійснювати Державний оператор тилу та Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies