Порошенко назвав пʼять ключових, на його думку, завдань, необхідних для перемоги України

Лідер "Європейської Солідарності" Петро Порошенко під час виступу з трибуни парламенту назвав пʼять ключових, на його думку, пунктів стратегії перемоги України.

«Стратегія має містити 5 пунктів – фортифікаційні споруди, зброя і виробництво зброї українськими виробниками, дрони, засоби радіоелектронної боротьби. На все це потрібні гроші, і гроші має фінансувати українська економіка, український бізнес, який ми маємо захистити. Підтримуємо вимоги Великої сімки по закону про БЕБ, закликаємо владу не дурити партнерів», – закликав експрезидент.

Порошенко також наголосив: через 10 років після початку російської агресії і два роки після повномасштабного вторгнення вже ні в кого немає ілюзій, що мета Путіна – знищити Україну.

«Путін прийшов не по Донбас, не по Авдіївку і Бахмут, Путін прийшов для того, щоб захопити всю Україну, знищити весь український народ, нас з вами. Не має бути жодних ілюзій, Україна знаходиться в смертельній небезпеці. Але є й досягнення: ми з вами зберегли державність. Ми зберегли Україну, і в цьому початок нашої перемоги і її запорука. Заслуга в цьому всіх українців, але насамперед – заслуга ЗСУ», – переконаний Петро Порошенко.

«Зараз нам треба дивитися вперед, і фактором нашої перемоги є єдність і ще раз єдність. Ми маємо сконцентрувати всі дипломатичні зусилля, в тому числі і парламентську дипломатію. І висновок має зробити Голова Верховної Ради, скасувавши ганебне і незаконне розпорядження. Такі дії неприпустимі», – додав лідер партії.