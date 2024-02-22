Лідери G7 до річниці вторгнення пообіцяють збільшити допомогу Україні – Bloomberg

Країни Групи семи цього тижня намагатимуться запевнити Україну в тому, що їхня підтримка не слабнутиме. Лідери G7 пообіцяють збільшити свою військову допомогу і потужності з виробництва та доставки зброї.

Про таке пише Bloomberg із посиланням на проєкт заяви G7.

У заяві йдеться про те, що країни G7 закликатимуть Росію повністю вивести війська з України. Також група семи зобов’яжеться ніколи не визнавати вибори, які РФ проводить зараз або в майбутньому на окупованих територіях.Крім того, 24 лютого лідери G7 поспілкуються телефоном із Володимиром Зеленським.

Як пише видання, лідери G7 обіцятимуть збільшити свою військову допомогу, а також потужності з виробництва та доставки зброї тепер, коли Україна зіткнулася з нестачею артилерії та "перспективою тривалого глухого кута на фронті" і невизначеністю щодо підтримки з боку США.

У заяві йдеться про те, що G7 вітатиме нещодавно схвалений пакет допомоги ЄС на 50 мільярдів євро і зобов’язання Японії надати Україні додаткові 4,5 мільярда доларів цього року.

Група семи має запровадити нові санкції проти Росії і подвоїти зусилля щодо забезпечення обмеження цін на російську нафту. Такі кроки повинні підірвати здатність Кремля обходити торговельні обмеження, особливо через треті країни та компанії.

Крім іншого, союзники засудять Північну Корею за те, що надає Росії балістичні ракети, закличуть Іран припинити надавати Москві військову допомогу і висловлять занепокоєння щодо товарів, що використовуються у військових цілях, які постачаються через Китай.

Проєкт має пройти обговорення та може бути змінений до його оприлюднення.