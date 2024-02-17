Росії доведеться заплатити за шкоду та спустошення України, – спільна заява країн G7 на Мюнхенській конференції

Зокрема, країни G7 підтвердили свою рішучість тримати суверенні активи Росії в їхніх юрисдикціях, доки країна-агресорка не заплатить за завдану Україні шкоду. Також члени “Великої сімки” рішуче засудили поставки зброї Північною Кореєю Росії і закликали Іран припинити допомогу російським військовим.

Країни “Великої сімки” (G7) опублікували спільну заяву, у якій заявили, серед іншого, що Росії доведеться заплатити за шкоду та спустошення України.

Спільну заяву опублікувало МЗС Італії.

Країни G7 підкреслили, що загарбницька війна Росії проти України є грубим порушенням самих положень Статуту ООН і підтвердили свою непохитну рішучість продовжувати підтримувати Україну у захисті її свободи, суверенітету, незалежності та територіальної цілісності в межах її міжнародно визнаних кордонів і високо оцінили видатну стійкість і витривалість України.

Як було визнано на зустрічі лідерів G7 у Вільнюсі минулого року, члени G7 підтвердили, що разом із міжнародними партнерами вони швидко просуваються з Україною щодо конкретних, двосторонніх, довгострокових зобов’язань і домовленостей у сфері безпеки. Вони висловили рішучість продовжувати координацію з партнерами для надання військової, фінансової, політичної, гуманітарної, економічної підтримки та підтримки розвитку України та її народу, а також посилювати санкції проти Росії та тих, хто матеріально підтримує її війну.

“Велика сімка” висловила намір активізувати зусилля проти ухилення та обходу своїх санкцій та заходів експортного контролю. Вони закликали всі країни вжити активних заходів для запобігання придбанню військового обладнання та предметів подвійного призначення оборонним сектором Росії з або через їх юрисдикції.

Засудили триваючі напади Росії на українських цивільних і порушення прав людини. Підтвердили свою відданість боротися з безкарністю шляхом притягнення до відповідальності відповідно до міжнародного права осіб, відповідальних за злочини, які викликають стурбованість міжнародної спільноти в цілому.

Країни G7 наголосили, що Росії доведеться заплатити за шкоду та спустошення, які вона завдає Україні та її народу. Вони високо оцінили роботу міністерств фінансів і закордонних справ Великої сімки з цього питання на сьогоднішній день і підтримали їхні майбутні обговорення. Вони підтвердили свою рішучість тримати суверенні активи Росії в їхніх юрисдикціях нерухомими, доки вона не заплатить за завдану шкоду.

Члени G7 продовжуватимуть вивчати всі можливі шляхи допомоги Україні в отриманні компенсації від Росії відповідно до їхніх правових систем і міжнародного права. Привітали ухвалення Європейським Союзом правових актів щодо надзвичайних доходів приватних структур, які безпосередньо походять від знерухомлених активів Росії, для підтримки України.

Члени G7 підтвердили, що вони продовжуватимуть разом із міжнародними партнерами розглядати найбільш нагальні та довгострокові потреби України у відновленні та координувати підтримку через Міжвідомчу платформу координації донорів. Вони підкреслили важливість задоволення потреб найбільш уразливих верств населення, особливо жінок і дітей. Відзначили майбутню Японсько-українську конференцію зі сприяння економічному зростанню та відбудові, Конференцію з відновлення України 2024 року, яку прийматиме Німеччина, та Конференцію відновлення України 2025 року в Італії.

Вони привітали рішення Європейської Ради в грудні 2023 року про відкриття переговорів щодо вступу України до Європейського Союзу. Наголосили на важливості продовження реформаторських зусиль України відповідно до євроатлантичного шляху, який вона обрала.

“Велика сімка” рішуче засудили поставки зброї Північною Кореєю Росії, які прямо порушують відповідні резолюції Ради безпеки ООН. Вони також висловили свою глибоку стурбованість потенційною передачею Північній Кореї ядерних технологій або технологій, пов’язаних із балістичними ракетами, або будь-якими передачами Росією Північній Кореї звичайних озброєнь чи інших предметів подвійного призначення в порушення відповідних резолюцій РБ ООН, що створить подальшу загрозу мир і стабільність у всьому світі. Вони визнали, що події в Індо-Тихоокеанському регіоні можуть безпосередньо вплинути на євроатлантичну безпеку.

Лібери блоку закликали Іран припинити допомогу російським військовим та її агресивну війну проти України. Вони також закликали всі країни запобігти постачанню компонентів або інших предметів для іранських програм БПЛА, які призначені для підтримки військових зусиль Росії.

Вони підтвердили свою підтримку зусиль України – в тому числі через процес «Формули миру» – сприяти всеохоплюючому, справедливому та тривалому миру відповідно до міжнародного права, зокрема Статуту ООН, та шляхом взаємодії з найширшим колом глобальних партнерів і акторів. .

Лідери блоку засудили безвідповідальну ядерну риторику Росії, її позицію стратегічного залякування, її оголошення про розміщення ядерної зброї в Білорусі у все більш нестабільний і небезпечний момент, а також її підрив режимів контролю над озброєннями.

Вони повторили, що захоплення Росією, подальший контроль і мілітаризація Запорізької атомної електростанції є неприйнятними, і вони підтвердили свою повну підтримку зусиль Міжнародного агентства з атомної енергії.