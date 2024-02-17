Україна і Данія обговорили можливі дати підписання безпекової угоди

Під час Мюнхенській конференції з питань безпеки Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Прем’єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен. На зустрічі обговорили спільне виробництво безпілотників, а також можливі дати підписання двосторонньої безпекової угоди.
Як йдеться на сайті президента, вони скоординували завершальні кроки в підготовці двосторонньої безпекової угоди на основі Вільнюської декларації G7 та обговорили можливі дати підписання.
Також президент України та очільниця уряду Данії приділили окрему увагу подальшій оборонній підтримці нашої держави, двосторонній співпраці та співпраці з іншими країнами для забезпечення України необхідним озброєнням.
Крім того, йшлося про залучення Данії та данських компаній до спільного виробництва дронів.
Володимир Зеленський подякував Метте Фредеріксен за сприяння в просуванні Української формули миру. Лідери обговорили підготовку до першого Глобального саміту миру у Швейцарії, наголосивши на важливості широкої представленості країн.
Глава держави подякував Данії за постійне лідерство в допомозі Україні та високо оцінив надані 14 пакетів оборонної підтримки.
- 8 лютого цього року Україна і Данія розпочали переговори щодо укладення двосторонньої безпекової угоди. Зокрема, на одній із перших тематичних зустрічей сторони узгодили графік подальших переговорів.
- 12 липня 2023 року члени Group of 7 підписали декларацію про довгострокові гарантії безпеки та економічну підтримку України. Підписанти сприятимуть реформам в Україні, які потрібні для членства в НАТО. Ця декларація є рамковим загальним документом. Наступний крок після неї – укладення двосторонніх безпекових угод між Україною та окремими країнами-гарантами.
- 12 січня цього року Україна і Велика Британія підписали безпековий договір на десять років із можливістю продовження.
- 16 лютого двосторонню угоду про співпрацю у сфері безпеки підписали президент України Володимир Зеленський та президент Франції Емманюель Макрон, а вже 17 лютого таку ж угоду з Україною підписала і Німеччина.
- Про можливе підписання угоди найближчим часом також заявила і Норвегія. За словами прем’єра країни,, це має статися упродовж кількох тижнів. Норвегія готує документ, у якому "підтверджується незалежність України та її право захищатися". Угода містиме чітке твердження про те, що мир в Україні не може обговорюватися без самої України.