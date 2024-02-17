На полях Мюнхенської конференції безпеки обговорили членство України в НАТО

На полях Мюнхенської конференції з питань безпеки, яка триває із 16 по 18 лютого, відбулася зустріч Міжнародної робочої групи з безпекових питань та євроатлантичної інтеграції України, на якій йшлося, зокрема, про майбутнє членство України у НАТО.
Про це повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.
"Разом з колишньою держсекретаркою США Гіларі Клінтон, екс-прем‘єр-міністром Швеції Карлом Більдтом, співголовою німецької партії «Союз 90 – Зелені» Омідом Нуріпуром, колишнім спеціальним представником США в Україні Куртом Волкером, а також колишнім генеральним секретарем НАТО Андерсом Фог Расмуссеном, з яким ми є співголовами цієї групи, говорили про важливість запрошення України до НАТО на саміті у Вашингтоні в 2024 році та майбутнє членство нашої держави в Альянсі", – написав він.
Також додав, що працюють "над важливою місією для нашої країни".
- У Мюнхені триває конференція з питань безпеки. Участь у конференції беруть 50 лідерів країн та 100 міністрів. Організатори не запросили на конференцію російських та іранських урядовців. Москву і Тегеран на форумі представлятимуть неурядові організації, а від РФ приїдуть також опозиційні політики. Торік росіян-посадовців у Мюнхені також не було.
- Головними темами цьогорічної конференції є війни в Ізраїлі та Україні, світова безпекова криза, збройні конфлікти, проблеми міграції, клімат, розвиток новітніх технологій.
- Під час конференції Володимир Зеленський обговорив із віцепрезиденткою США Камалою Гарріс безпекові питання, ситуацію на фронті, підтримку США, конфіскацію російських активів та участь у Глобальному саміті миру.
- Канцлер Німеччини Олаф Шольц на Мюнхенській безпековій конференції відповів на питання щодо постачання далекобійних ракет Taurus, а також збільшення військової допомоги Україні. Шольц запевнив, що продовжує ухвалювати правильні рішення щодо постачання ракет Taurus Україні