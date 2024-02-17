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Третьої сили не буде: центрист Менчін відмовився балотуватися в президенти США

Демократи побоювалися, що сенатор може негативно вплинути на кампанію Джо Байдена.

Третьої сили не буде: центрист Менчін відмовився балотуватися в президенти США
Джо Менчін
Фото: Getty Images

Сенатор від Західної Вірджинії Джо Менчін, відомий як один з найбільших центристів в американській політиці, заявив про відмову від ідеї балотуватися на посаду президента США.

За повідомленням BBC, Менчін, який попри членство в Демократичній партії мав плани стати незалежним кандидатом для тих, хто незадоволений як чинним господарем Білого дому Джо Байденом, так і експрезидентом Дональдом Трампом, зрештою вирішив не втручатися у виборчі перегони.

Для демократів це "відчутне полегшення": Менчін міг відтягнути на себе голоси за Байдена і таким чином суттєво допомогти Трампу здійснити повернення в Овальний кабінет. Опитування показують, що більшість американців не задоволені "реваншем" Трамп-Байден і охоче б розглянули можливість підтримати третього кандидата. 

Саме цей сценарій сенатор фактично і визнав причиною свого рішення: "Я не хочу нічого псувати".

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