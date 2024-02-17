Третьої сили не буде: центрист Менчін відмовився балотуватися в президенти США

Сенатор від Західної Вірджинії Джо Менчін, відомий як один з найбільших центристів в американській політиці, заявив про відмову від ідеї балотуватися на посаду президента США.
За повідомленням BBC, Менчін, який попри членство в Демократичній партії мав плани стати незалежним кандидатом для тих, хто незадоволений як чинним господарем Білого дому Джо Байденом, так і експрезидентом Дональдом Трампом, зрештою вирішив не втручатися у виборчі перегони.
Для демократів це "відчутне полегшення": Менчін міг відтягнути на себе голоси за Байдена і таким чином суттєво допомогти Трампу здійснити повернення в Овальний кабінет. Опитування показують, що більшість американців не задоволені "реваншем" Трамп-Байден і охоче б розглянули можливість підтримати третього кандидата.
Саме цей сценарій сенатор фактично і визнав причиною свого рішення: "Я не хочу нічого псувати".
- Офіційно кандидати на цьогорічних виборах президента США ще не визначені, але сумнівів у тому, що ними стануть Джо Байден та Дональд Трамп, практично не залишилось.
- Республіканка Ніккі Гейлі ще залишилися у боротьбі за номінацію, проте на праймеріз у Неваді вона поступилася навіть варіанту "не підтримую жодного кандидата".
- Праймеріз демократів у Південній Кароліні завершилися перемогою Джо Байдена.
- На президентських кокусах в Айові перемогу здобув Трамп.