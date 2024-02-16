У ВР зареєстрували законопроєкт про мотивацію до військової служби
У ВР зареєстрували законопроєкт про мотивацію до військової служби
​У Нацполіції пояснили, кого вважають ухилянтом і як це карається
​У Нацполіції пояснили, кого вважають ухилянтом і як це карається
Як нова формула розрахунку зарплат «70 на 30» руйнує держслужбу
Як нова формула розрахунку зарплат «70 на 30» руйнує держслужбу
Україна, Тайвань, Ізраїль: заручники слона та віслюка
Україна, Тайвань, Ізраїль: заручники слона та віслюка
У Львові після ракетної атаки росіян є влучання в об’єкт інфраструктури, троє постраждалих (оновлено)
У Львові після ракетної атаки росіян є влучання в об’єкт інфраструктури, троє постраждалих (оновлено)
Комбінована атака на Україну: у Києві пролунали вибухи (оновлено)
Комбінована атака на Україну: у Києві пролунали вибухи (оновлено)
Байден може законно передати мільйони снарядів для України, – Forbes
Байден може законно передати мільйони снарядів для України, – Forbes
На «Рамштайні-19» партнери вже самі пропонували надати Україні далекобійну зброю, – Міноборони
На «Рамштайні-19» партнери вже самі пропонували надати Україні далекобійну зброю, – Міноборони
Олексій Навальний помер у російській колонії, – ФСВП (оновлено)
Олексій Навальний помер у російській колонії, – ФСВП (оновлено)
ГоловнаПолітика

Зеленський і президент Німеччини обговорили підготовку до Конференції з відновлення України

Також ішлося про подальший розвиток муніципальних і міжрегіональних партнерств між Україною та Німеччиною.

Зеленський і президент Німеччини обговорили підготовку до Конференції з відновлення України
Президенти України Володимир Зеленський і Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр
Фото: ОПУ

Президент України Володимир Зеленський у межах робочого візиту до Німеччини провів зустріч із федеральним президентом Франком-Вальтером Штайнмаєром.

Як ідеться на сайті глави держави, ознайомив співрозмовника із ситуацією на фронті та актуальними потребами українських військових. Президенти наголосили на важливості запуску спільного виробництва озброєнь та приділили увагу реалізації формули миру.

Також ішлося про подальший розвиток муніципальних і міжрегіональних партнерств між Україною та Німеччиною. Сторони узгодили подальші кроки щодо підготовки до наступної Конференції з відновлення України, яка має відбутися в Берліні у червні 2024 року.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies