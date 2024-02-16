Зеленський і президент Німеччини обговорили підготовку до Конференції з відновлення України

Також ішлося про подальший розвиток муніципальних і міжрегіональних партнерств між Україною та Німеччиною.

Президент України Володимир Зеленський у межах робочого візиту до Німеччини провів зустріч із федеральним президентом Франком-Вальтером Штайнмаєром.

Як ідеться на сайті глави держави, ознайомив співрозмовника із ситуацією на фронті та актуальними потребами українських військових. Президенти наголосили на важливості запуску спільного виробництва озброєнь та приділили увагу реалізації формули миру.

Також ішлося про подальший розвиток муніципальних і міжрегіональних партнерств між Україною та Німеччиною. Сторони узгодили подальші кроки щодо підготовки до наступної Конференції з відновлення України, яка має відбутися в Берліні у червні 2024 року.