Президент і прем'єр Польщі у березні відвідають Вашингтон

Білий дім підтвердив офіційний візит, який буде приурочено до 25-річчя приєднання Польщі до НАТО.

Президент Польщі Анджей Дуда та прем'єр-міністр країни Дональд Туск 12 березня прибудуть до США з офіційним візитом. Зустріч польських лідерів з президентом Джо Байденом підтвердив офіційний сайт Білого дому.

Поїздку буде приурочено до 25-річчя приєднання Польщі до НАТО. Очікується, що політики виступлять із заявою про свою непохитну підтримку Альянсу як єдиного механізму забезпечення спільного захисту. Також сторони узгодять позиції перед самітом НАТО, який відбудеться у Вашингтоні у липні цього року.

Головною темою зустрічі буде російське вторгнення в Україну. Байден, Дуда і Туск мають "підтвердити свою непохитну підтримку українського народу, що захищається від брутальної війни Росії, спрямованої на захоплення територій". Серед інших тем також зазначені енергетичне партнерство, економічне співробітництво та спільна відданість США та Польщі демократичним цінностям.