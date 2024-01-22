Зеленський зустрівся з Туском: "Є новий польський оборонний пакет"

Президент Володимир Зеленський провів розмову із прем’єром Польщі Дональдом Туском.
Про це Зеленський повідомив у Telegram.
"Є новий польський оборонний пакет. Ми цінуємо таку незмінну допомогу. Є нова форма нашої взаємодії заради більшого масштабу закупівель зброї для українських потреб – це польський кредит для України", - написав він.
Також він повідомив, що обговорив із премʼєр-міністром Польщі і можливості майбутнього спільного виробництва зброї.
"Дякую за підтримку України!", - додав Зеленський.
Як повідомлялося, сьогодні Туск прибув із візитом до Києва. Це його перший візит Туска до України з моменту його призначення на посаду.
- Про свій візит до Києва Туск говорив ще наприкінці грудня. Тоді він висловив сподівання, що привезе з Києва “серйозну пропозицію”, щоб полегшити життя польських перевізників.
- Також про своє бажання відвідати столицю Україну він озвучив 12 січня. Зокрема, за словами польського прем’єра, у Києві він планує, крім питання кордону, обговорити теми безпеки та оборони.
- На початку січня Туск заявляв про те, що якщо Європа не зробить правильні висновки з перелаштування російської економіки на воєнні рейки і різко не посилить оборонно-промисловий комплекс, то вже через кілька років РФ може напасти на європейські країни.