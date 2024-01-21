Десятки тисяч людей також залишилися без світла у багатьох частинах країни.

У США після тижня лютих зимових штормів зареєстрували 89 смертельних випадків, пише BBC.

Серед загиблих – щонайменше 25 у Теннессі та 16 – в Орегоні, де після сильних льодових штормів оголосили надзвичайний стан.

Десятки тисяч людей також залишилися без світла у багатьох частинах країни.

Ожеледь очікується до середини тижня.

Смерті також були зареєстровані в Іллінойсі, Пенсільванії, Міссісіпі, Вашингтоні, Кентуккі, Вісконсині, Нью-Йорку та Нью-Джерсі.

Минулої середи в одному з інцидентів у Портленді, штат Орегон, троє людей загинули від ураження електричним струмом. Через сильний вітер лінія електропередач впала на автомобіль, у якому вони їхали. Немовля, яке було в автомобілі, вижило.

У Кентуккі розслідують смерть людини в аварії за участі п’яти автомобілів.

За даними Associated Press, протягом чотирьох днів у Сіетлі померли п’ятеро людей, серед них були бездомні.У штаті Міссісіпі водіїв просять сідати за кермо лише у разі критичної необхідності та закликають остерігатися чорної ожеледиці на дорогах. Коледжі та університети штату продовжиди студентам зимові канікули.

Представники штату Міссісіпі також з’ясовують, чи онлайн-чутки про можливий дефіцит води через шторм спонукали мешканців зберігати воду у своїх ваннах. Це спричинило тимчасове зниження тиску води та її відсутність для тисяч жителів Джексона, столиці штату, який має історичні проблеми з водою.

Фото: EPA/UPG

Очікується, що ожеледь і холодний вітер протримаються принаймні до початку тижня. Після цього обіцяють відлигу, а деякі метеорологи попереджають, що тепле повітря та дощ можуть спричинити повені у низці районів Середнього Заходу та північного сходу США.